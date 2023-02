31·01·2023 12:38

Pregunta la jueza los motivos por lo que con anterioridad al accidente no se pensó en implantar medidas adicionales de seguridad en la curva de Angrois, tales como las que sí se pusieron tras el siniestro. "Ahora se ve muy obvio que un maquinista puede estar desatendiendo su labor durante 100 segundos, pero antes no, no era un riesgo aflorado. ¿Qué medidas se podían haber puesto? Ninguna. Se taslada el riesgo por exceso de velocidad al explotador y este lo gestiona con formación, habilitación y controles psicotécnicos y de drogas a los maquinistas. No había ninguna medida adicional porque no se pensaba que podía haber un punto tan crítico debido a la desatención del maquinista. Era impensable", contesta el perito.