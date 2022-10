El maquinista: “No había ninguna señal hasta la curva, nada de nada; no pude evitar el accidente”

“Fue un accidente, no pude evitarlo”. Esta fue la última frase pronunciada hoy por Francisco José Garzón Amo en su declaración en el juicio que arrancó esta semana en Santiago por el trágico descarrilamiento ocurrido en Angrois el 24 de julio de 2013. Fueron unas palabras dirigidas a las víctimas, a las que, entre lágrimas, les pidió de nuevo, porque ya lo había hecho en anteriores ocasiones, que le “perdonen”. El maquinista del tren Alvia accidentado aquella víspera del Día de Galicia centró su defensa en exponer una deficiente seguridad en la vía –poniendo así el foco en Adif– y en destacar carencias en la formación recibida para circular en ese tramo. El día del siniestro, reiteró una y otra vez, él no incurrió en ningún incumplimiento. “Antes de la curva no había ninguna señal, ni semafórica, ni baliza, ni nada, de nada, de nada, que me indicase que debía restringir la velocidad”, declaró. La que había, concretó, estaba ya “sobre la misma curva”. Fue entonces cuando “frenó”. Demasiado tarde. Porque ya era “imposible” pasar en ese punto de los 200 km/h a los que circulaba a los 80 adecuados para el curvo tramo que debía de tomar. ¿Y la llamada telefónica que le hizo el interventor instantes antes del impacto? ¿Cómo influyó? “Me desubiqué; perdí la conciencia situacional”, reconoció.

