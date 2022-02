Aguacates, arándanos y frambuesas se ‘abonan’ a Galicia

La plantación de aguacates ubicada más al norte de Europa en 1984 se localizaba en Pontevedra. En la finca de la Estación Fitopatológica do Areeiro, de la Diputación de Pontevedra, un árbol de aguacates que ya daba frutos en aquel campo de ensayo demostraba que la tierra gallega era un manjar apto para ese árbol subtropical. Casi cuarenta años más tarde, propiciado por el cambio climático y el alto precio de este alimento de moda, Galicia ya comercializa sus propios aguacates para mercados de proximidad e incluso, fuera de la comunidad. A su favor juegan sus reconocidas propiedades alimenticias. Muchos proceden de campos del ‘trópico’ gallego del Baixo Miño, donde hay empresas especializadas. Así lo corroboran los datos del Ministerio de Agricultura de nuevos cultivos, que sitúan una creciente producción de seis toneladas de aguacates –sin necesidad de riego– en Galicia.

A principios de la década de 1980 y hasta los años noventa, había una finca con un grupo de trabajo con tres de las más abundantes variedades. Así lo confirma la directora del Centro fitopatológico do Areeiro, Carmen Salinero, que también observa que cada vez hay más aguacates en Galicia. “Que el terreno era idóneo ya se sabía, pero quizás tenía que coincidir con una situación social que lo demandase”. En este momento, a partir de febrero, se recolecta de forma óptima. En Areeiro, los seis o siete árboles que quedan en el jardín aún siguen produciendo “a tope”.

“Que el terreno era propicio ya se sabía, tenía que darse una alta demanda social” Carmen Salinero - Directora del centro Areeiro

Pero las mayores plantaciones de aguacate del sur de Galicia se encuentran en Tomiño y O Rosal, donde es un clásico que en cada casa haya un aguacatero. Las tierras de O Baixo Miño son de sobra conocidas en Galicia por su fertilidad y su microclima idóneo y los enormes frutales como el kiwi han posicionado a la comunidad como la primera productora de España en dicho fruto.

“Cultivos Miñotos”, empresa agrícola creada en 2015 con cuatro socios y que cuenta hoy con cinco personas empleadas está asentando un modelo de negocio alrededor de los aguacates –además de otra plantación tradicional de manzanos, para sidra y para manzanas de mesa–, en el contexto del cambio climático y “con la idea de fijar población joven y actividades de valor en el rural”, según uno de los socios, Juan Ángel Pérez. Cuentan con 10 hectáreas de aguacate y quince para manzana de sidra.

Desde el comienzo del proyecto, la empresa se vinculó al Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia, el órgano encargado del control y certificación de las producciones ecológicas en la comunidad. “Somos hijos y nietos de agricultores, pero trabajábamos en otros sectores, fue un periplo duro del que ahora empezamos a ver el retorno”, asegura. “Este año prevemos recoger unas 8 toneladas a partir de esta semana y con ahorro hídrico, con un sistema de goteo por árbol que apenas usamos dos meses en verano”. La gráfica de producción ha ido creciendo y este año es el primero en el que verán una producción importante para el mercado. “Vendemos para comercio local y de cercanía para toda Galicia”, ilustran. La recolecta del aguacate se extiende desde febrero hasta una campaña de unos tres meses a nivel comercial. “Apostamos por la sostenibilidad, el ahorro energético y el respeto al medio”, asegura. Hoy en día las nuevas tecnologías han simplificado mucho la actividad. “Este año, a lo mejor enviamos producto a algún pequeño distribuidor para tiendas ecológicas de Madrid y Barcelona, pero nuestra prioridad es el mercado gallego”.

No son los únicos. Reconocen como pioneros que la actividad ha crecido también hacia productores de las zonas de O Salnés y Barbanza y que se trata de un mercado creciente. “Incluso en zonas de mar de A Coruña y Lugo se están plantando aguacates, hasta Asturias”.

Pero la ‘rareza’ de que el aguacate se produzca en Galicia se tropieza con dificultades. “Así como tenemos los manzanos asegurados, los sectores productivos no marcan el aguacate como un producto asegurable en esta latitud. Así que estamos luchando con firmas comerciales y para lograr que en Agroseguro nos incluyan el aguacate, que no les aparece a priori”, explican.

No obstante, el aguacate no es el único “nuevo cultivo” en la finca de Areeiro. Ahora están promocionando el cultivo de té, que comenzará a brotar y recogerse el mes que viene. “Es la segunda bebida del mundo y con el cambio climático se está viendo que hay un desplazamiento. También, con el COVID la gente prefiere más productos naturales y pasó de cultivarse en China, India y Vietnam a llegar a plantaciones en Portugal, Italia y España. En A Coruña hay una empresa que ya tiene mucha superficie y también hay plantaciones en Vedra y Gondomar, donde se empieza a notar.”, argumenta Salinero.

“Lucho para que me aseguren los aguacates; por latitud, el seguro me dice que aquí no existen”

El centro de Pontevedra también trabajó con frambueso y grosella durante años. “Hubo plantaciones que arrancaron hace tiempo y se dieron muy bien en Galicia. La primera producción de grosello en el sur de Europa se dio en O Porriño, en una empresa que comenzó a comercializar arándanos en los años 80 y 90”, completa la experta.

Un primo lejano suyo, el kiwi, una fruta que ahora casi se considera como propia, abrió el camino hace justo 50 años. Como curiosidad: al mismo tiempo que el hombre pisó por primera vez la luna en 1969, el kiwi aterrizó en los huertos gallegos. Hoy, sin ir más lejos, Galicia lidera su producción nacional. Aunque, al respecto, biólogos gallegos avisan: “Nos hemos quedado estancados desde hace 30 años; se cultiva prácticamente en la misma superficie”.

Otro de los datos que llama la atención al observar los datos del Ministerio de Agricultura es que la gran parte de los nuevos cultivos en Galicia se desarrollan en secano –sin regadío–.

“Las Rías Baixas tienen la ventaja de las condiciones climáticas y sequía irrelevante” Pedro Revilla - Investigador de la misión biológica de galicia

El investigador científico de la Misión Biológica de Galicia, Pedro Revilla Temiño –que lidera un estudio sobre adaptación de maíz al cambio climático–, asegura: “El aguacate posiblemente pueda producirse sin riego en Galicia, no así en el Mediterráneo. Realmente, nuestra sequía no tiene nada que ver con lo que se conoce como sequía en el resto de España. Está solo vinculada con la época estival, pero la humedad ambiental es siempre alta, así que un cultivo que no necesite grandes cantidades de agua, aquí se dará bien”.

La distribución de los meses de lluvias, cada vez más irregulares, también son un problema –junto con las temperaturas extremas– a las que alude Revilla por el cambio climático. “Aquí nunca hay unas condiciones que puedan ser dañinas para la mayoría de las plantas”, añade señalando a otras plantas. “La ventaja que tienen las Rías Baixas en particular, pero también Galicia en general es que las temperaturas no son demasiado extremas nunca: ni demasiado calor, ni demasiado frío, ni sequía relevante; las condiciones climáticas son muy buenas”, argumenta Revilla. Lúpulo, olivo, mango... la lista de frutos que ya se cultivan en la comunidad es larga y prometedora.