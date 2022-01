El amor se recupera del COVID: las parejas de hecho se disparan casi un 25% en un año

Los primeros meses de pandemia no fueron buenos tiempos para el amor. En las restricciones, incluso se planteó, aunque la Xunta no llegó hasta ese punto, qué hacer cuando la pareja estaba al otro lado del límite perimetral. No hubo un ambiente propicio para celebraciones. No menudearon las bodas, pero tampoco demasiadas personas decidieron formalizar su relación de forma oficial con la inscripción en el registro de parejas de hecho de la comunidad, inscripción que en Galicia se equipara, en derechos y deberes, al matrimonio. No obstante, todo cambió en 2021. Pese a que el coronavirus siguió acaparando demasiados titulares, también dejó espacio para historias de amor. Casi 1.458 parejas se dieron ese “sí, quiero” alternativo al matrimonio, 285 más que en 2020, y el registro gallego inauguró el año con 17.781 parejas inscritas, lideradas por la provincia de Pontevedra, con 6.850.

El porcentaje de incremento de uniones del pasado año, más de un 24 por ciento con respecto a los 1.173 que dieron el paso en 2020, no solo muestra que los gallegos retomaron 2021 con más ganas de formalizar relaciones sentimentales, sino que lo hicieron con más entusiasmo que nunca, ya que el aumento es el más elevado de los registrados por la Vicepresidencia primeira de la Xunta al menos desde 2015. No obstante, esa apuesta por regularizar el romanticismo ha tenido un impacto desigual en la comunidad. En Pontevedra, las cifras del crecimiento han sido más moderadas, con apenas un 8 por ciento más de enlaces, aunque hay que tener en cuenta que, con la excepción de 2018, es la provincia donde más parejas se deciden a dar el paso de inscribirse en el registro gallego, pese a que A Coruña suma más población. En concreto, en Pontevedra se dieron el sí ante el registro 586 uniones, mientras en A Coruña lo hicieron 551, aunque en esta provincia supusieron un salto de un 37 por ciento con respecto a quienes les precedieron un año antes. Es en Lugo donde más se dispara la cifra de enamorados que oficializan así su vínculo: un 51% más, de 105 a 159. En Ourense suben asimismo más que la media, un 25%, al pasar de las 129 a las 162. Rupturas Sin embargo, no todo es un camino de vida y rosas y, al igual que ocurre con los matrimonios, las parejas de hecho a veces se rompen. El pasado año subieron las disoluciones de este tipo de enlaces, desde las 393 de 2020 a las 442, en línea con lo que suele ser la cifra habitual de rupturas anuales. De la misma manera que es líder en uniones, Pontevedra encabeza el listado de las disoluciones. Mientras, otros querrían unirse así, pero no pueden: la Xunta dijo no a la inscripción en el registro autonómico a 118 parejas de novios, aunque en 2020 había sido todavía más restrictiva: entonces los expedientes denegados ascendieron a 214. En cuanto a con quién deciden unir su vida los gallegos y gallegas, en 423 ocasiones eligieron una persona extranjera, un 29% del total, un dato inferior al 34% de 2020 o al 33% de 2019. En cuanto al sexo, constan 1.507 inscritos varones y 1.409 mujeres.