La internacionalización es uno de los “puntos débiles” de las universidades gallegas, un parámetro de los que necesita mejorar. Así lo entienden desde la Consellería de Educación, que ha colocado este indicador en la lista de que el Gobierno gallego tendrá en cuenta a la hora de repartir fondos en la financiación. Desde los propios campus también admiten que hay mucho que hacer aún, como indica la vicerreitora de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación de la Universidade de Vigo, Maribel Doval. Sobre todo teniendo en cuenta que atraer talento de fuera es un modo de paliar la sangría de estudiantes que provoca la caída de la natalidad.

No obstante, las estadísticas indican que los esfuerzos van en la dirección deseada: en solo un lustro, la cifra de estudiantes internacionales que accede a alguno de los siete campus gallegos para estudiar un grado o un máster se ha disparado en un 70 por ciento, y eso sin contar a los numerosos jóvenes que acuden animados por los programas de movilidad y que en la práctica no suman ni restan, porque vienen de intercambio.

Los datos recogidos por el Ministerio de Educación muestran en concreto cómo en las facultades gallegas entraron en 2019/2020, el curso al que pilló en el medio la pandemia y último del que hay datos disponibles, un total de 1.751 estudiantes foráneos –de la UE y Latinoamérica– con matrícula ordinaria (558 en la UVigo), es decir, al margen de los programas tipo Erasmus. De iniciativas de movilidad se beneficiaron ese año 1.975 estudiantes. Pero esa cifra de jóvenes que acabaron en un campus gallego gracias al intercambio fue a menos desde 2015, cuando superaban los 2.100. En cambio, se da el fenómeno contrario entre quienes deciden establecerse en Galicia y cursar sus carreras con matrícula ordinaria, con ánimo de acabarlas aquí, en alguna de sus facultades. Cuatro años atrás los estudiantes entrantes desde el extranjero para formarse en los campus gallegos superaban apenas los mil.

Reclutamiento

Maribel Doval reconoce que “hay trabajo que hacer”, una labor que, advierte, requiere de “alianzas” entre diferentes administraciones. Porque, alega, atraer estudiantes foráneos para que hagan sus titulaciones en el noroeste peninsular pasa por “promover internacionalmente a Galicia como un destino universitario de calidad” y esa es una tarea de todos. Doval urge a “explorar” nuevas vías de reclutamiento, con la ventaja, defiende, de que en Galicia no hay que invertir en infraestructuras para captar a estos jóvenes, porque “ya está todo hecho” y solo hay que “construir una red”.

“Hay residencias de estudiantes muy buenas, hay concellos dispuestos a ofertar vivienda vacacional en invierno para este colectivo y otros del rural que ya hablaron con nosotros y que estarían interesados en hacer de sus localidades residencias rurales para estudiantes locales e internacionales, pero todo eso hay que hacerlo en consonancia con los planes y estrategias de los gobiernos gallego y estatal”, señala.

De atraer savia foránea a los campus gallegos no solo se beneficiaría la universidad, para paliar la regresión en el relevo autóctono, sino que constituyen un “sector importantísimo para el arrastre de la economía”, defiende Doval. “Paliará la crisis demográfica, especialmente la rural, pero además serviría para promocionar la marca Galicia e incentivar el turismo y las relaciones internacionales de la comunidad, porque, cuando traes a un estudiante a una universidad de calidad como es la de Vigo, al volver a su país es el mejor embajador de Galicia y de España y no solo de nuestra universidad”, proclama la vicerreitora de Internacionalización.

En Estados Unidos innumerables empresas punteras e innovadoras han sido impulsadas por estudiantes internacionales, apunta Doval, quien insiste en que “no es un proyecto de universidad, sino de país”. “Es la posibilidad que tenemos de fidelizar a un montón de gente joven y con mucho talento con nuestra cultura”, indica, recordando que se promocionaría el interés en el castellano, pero que además Galicia les abriría a estos visitantes las puertas de la lusofonía, lo que considera una “ventaja competitiva”. Pero también opera al revés: “Quienes vienen ayudan a incrementar el consumo internacional de productos y servicios gallegos y de su cultura”.

A cambio, dice, los estudiantes pueden acceder a un sistema educativo de excelencia en una zona con un nivel de vida y un sistema de bienestar “de primer orden”. Al respecto, destaca la seguridad, una cuestión “importante” para alumnos de Sudamérica, pero también un listado de atractivos que convencerían a cualquier turista, desde la gastronomía, al clima, el paisaje, la conectividad y una riqueza ambiental y cultural. En concreto, por lo que toca a la UVigo, añade, se llevarán una formación que destaca en Ingeniería. “Somos muy buenos”, enfatiza.

Pero Doval indica que hay cuestiones que mejorar. Por ejemplo, en lo tocante a estructuras para agilizar las homologaciones de los títulos de los aspirantes a estudiar en Galicia, que a veces, lamenta, resultan “una barrera tremenda”. También explica que, de cara a reclutar alumnos, la UVigo se propone no solo salir a ferias en el exterior, sino abrir la puertas de casa para que vengan a conocer sus instalaciones.

“Para hacer la universidad más atractiva a extranjeros, sugiero más oferta en inglés Naoufal el Azzouzi - Estudiante de Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación en la Uvigo

Naoufal el Azzouzi, de Tánger, estudia segundo año de Ingeniería de Telecomunicaciones en la UVigo. En inglés, apostilla. De hecho, cree que ampliar la oferta de grados en el idioma de Shakespeare funcionaría como un gancho extra para ganarse a estudiantes extranjeros y el contar con más alumnado de fuera es un punto “positivo” a la hora de valorar la calidad de una universidad. En su caso, llegó a la ciudad olívica atraído por la posibilidad de hacer Telecomunicaciones en inglés, pensando en una carrera que da acceso a muchas posibilidades vinculadas a las nuevas tecnologías mientras el inglés multiplica sus oportunidades de empleo en empresas internacionales. La de Vigo, dice, era la opción “más interesante” entre las universidades en las que fue admitido. Ahora se halla “a gusto” en el campus vigués, sobre todo por la “actitud positiva y atención que tienen los profesores con sus alumnos” y entre sus planes está acabar la carrera en Vigo –aunque es de las “más difíciles”– y después hacer un máster. Los paisajes naturales gallegos, las vistas al mar o la actitud “positiva y abierta” de los gallegos con los extranjeros son fortalezas gallegas y solo el frío invernal resta puntos, opina este joven marroquí.

“Vine y me quedé a estudiar porque me encanta lo que descubrí Julynn - Estudiante de Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación en la Uvigo

Julynn (de nombre chino Soh Lai Yin) llegó a Vigo desde Malasia, tras decidir “lanzarse a la aventura” de viajar a España de la mano de Campus Spain. Después de estudiar español diez meses en el Centro de Linguas de la Universidade de Vigo, se animó a iniciar el grado de Comercio en el campus. “He decidido quedarme en Galicia para continuar mis estudios universitarios porque me encanta todo lo que he descubierto aquí, especialmente la lengua gallega”, explica. Y además, le han dicho que Comercio “se enseña muy bien aquí”. Las ventajas son muchas: quedarse en Galicia implica no mudarse de un sitio al que ya se ha acostumbrado y cuyo clima, las “delicias gallegas” y la “amabilidad” de la gente le gusta. Ve “un reto” el cursar todo el grado en español, pero los profesores la ayudan y en la Escuela de Empresariales hay un “buen ambiente”. “Por ahora no hay nada de lo que me pueda quejar”, sostiene, así que a su vida en Vigo le pone un 10. Entre las sugerencias para atraer más estudiantes, propone un horario flexible o la opción de clases virtuales, además de descuentos en las matrículas según rendimiento.

“He elegido Vigo porque cuenta con todos los pros: en ingeniería es de las mejores Stephany Guzmán - Estudiante de Ingeniería en Tecnologías Industriales en la Uvigo

La joven venezolana Stephany Guzmán solo le pone una pega a Galicia, “el clima”, aunque nada que no solucione “con un buen paraguas”. Del resto habla maravillas, de ahí que se haya decidido a cursar en la comunidad sus estudios superiores: “Galicia, específicamente Vigo, cuenta con todos los pros”, resume. En el plano académico, explica, la viguesa es una “institución de excelencia internacional”, además “de las mejores” en Ingeniería, que es lo suyo (en Tecnologías Industriales). En Vigo además encuentra, asegura, profesorado e instalaciones “de calidad” y esa misma palabra la usa para definir Galicia al hablar de su “tranquilidad” y “calidad de vida” o la amabilidad de las personas. Sin contar con todos los “lugares increíbles para visitar”, que garantizan que “nunca te vas a aburrir”. Stephany Guzmán cree que la UVigo tiene “potencial” para atraer talento extranjero, “debería tratar de darse a conocer un poco más”, opina, y las redes sociales son el medio para lograrlo. Asimismo, anima a “promover” más intercambios con instituciones similares de otros países y también podría ayudar, apunta, hacer el acceso a la universidad “menos complicado”.