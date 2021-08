UVigo lidera los premios fin de carrera

Terminaron sus estudios universitarios en Galicia en el curso 2019/2020, con nota media superior al 8,5. Son las y los estudiantes universitarios más brillantes del Sistema Universitario Gallego (SUG) y por ello la Consellería de Cultura, Educación e Universidade les concede una mención especial cada año para aplaudir su esfuerzo, entrega y excelencia. En esta edición la Administración autonómica otorga 85 galardones a egresados universitarios: los premios fin de carrera. Y la Universidade de Vigo (UVigo) lidera en esta ocasión el listado. De los 85 premios: 39 son a estudiantes de la institución académica olívica, 31 a universitarios e universitarias de la Universidade de Santiago (USC) y 15 a estudiantes de la Universidade de A Coruña (UDC).

El número de galardones de cada año se fija en función de las personas que finalizan cada titulación (los grados con hasta 199 titulados/as optan a un premio, los que tienen entre 200 y 299 a dos y los que cuentan con 300 o más optan a tres premios; a cuatro las titulaciones con más de 400 personas egresadas y las de más de 500 titulados/as optan a cinco). Cada alumno/a premiado recibe 3.500 euros.

“Preparo oposiciones para registradora de la propiedad y requiere mucho estudio” Sandra Pichel - Derecho (UVigo)

Sandra Pichel es una de las premiadas en esta edición de los galardones fin de carrera. Estudió en la Universidade de Vigo: se tituló en Derecho con un expediente brillante, al igual que sus compañeros y compañeras de galardón. Tiene 23 años y es de Baiona. Admite que le ha costado lo suyo, “muchas horas de estudio”. Pero le gusta mucho lo que hace. En estos momentos prepara oposiciones para registrador de la propiedad. “Sacrifico muchas cosas para estudiar y sé que van a ser unos años muy duros pero es lo que he elegido. En el futuro me gustaría aprobarlas y poder tomar mis propias decisiones”, apunta Pichel desde su Baiona natal. Desde el pasado mes de septiembre se dedica en exclusiva a preparar las oposiciones. Lo del premio fin de carrera se lo esperaba, por su expediente, y porque ya se ha llevado varios premios extraordinarios previamente. “Bueno, me lo esperaba, en parte, porque tampoco sabes con quién compites en el ámbito gallego. Y hay expedientes muy buenos”, expresa Pichel.

“Estoy en Cardiología en el Hospital La Paz y durante 5 años me centraré en esto” Joaquín Vila - Medicina (USC)

Joaquín Vila, 25 años, de Santiago y titulado en Medicina, tenía muchas papeletas para llevarse un premio fin de carrera: mejor nota de Galicia en el MIR y la segunda mejor nota de España, en este duro examen que pasan los recién licenciados en Medicina para empezar la especialización en hospitales o Primaria como médicos residentes. Tiene 25 años y en estos momentos está en el Hospital La Paz (Madrid). Eligió cardiología. “Son cinco años. Por ahora voy a estar aquí en Madrid y después ya pensaré si me voy a otro país o lo que puedo hacer. Vamos por partes”, cuenta Vila, que también se llevó varios premios extraordinarios previamente.

“Practico atletismo desde los 4 años y me gusta la docencia: quiero opositar” Eva salvado - CCAS Actividad Física (UVigo)

Eva Salvado, pontevedresa, 23 años, estudió Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en el Campus de Pontevedra. “Este año hice el Máster de Profesorado y el de Alto Rendimiento del Comité Olímpico Español (este es de dos años). Mi idea ahora es empezar a preparar las oposiciones de Secundaria por Educación Física y acabar el máster del Comité Olímpico. Además, trabajo como entrenadora de atletismo con chavales y también soy atleta y juez de atletismo”, expresa Salvado. “Me gusta la docencia y considero que se puede cambiar un poco la forma de dar clase e innovar”, apunta Eva, que lleva en el atletismo desde los cuatro años.