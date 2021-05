La excelencia universitaria es de ellas

La excelencia en la UVigo sigue teniendo nombre de mujer. Seis de cada diez premios extraordinarios de doctorado corresponden a tituladas: 12 frente a 8 hombres. Y esta hegemonía se repite en todos los ámbitos de conocimiento, excepto en el de las ingenierías, donde hay una titulada distinguida frente a dos titulados.

En arte y humanidades, también hay tres galardonados y las dos mujeres estudiaron el mismo doctorado interuniversitario en Estudios Literarios. Las ramas de ciencias y jurídico-social son las que reúnen más expedientes brillantes, siete en ambos casos y con mayoría femenina.

El Consello de Goberno aprobó los nombramientos la semana pasada con un retraso considerable respecto a otros años, pues estos galardones, junto con los premios fin de carrera, se entregan durante el acto oficial de Santo Tomás.

La pandemia obligó a cancelarlo este año, así que todos los distinguidos se han quedado sin un día muy especial para ellos y, sobre todo para sus familias. La Universidad les ha felicitado, pero no les ha comunicado si habrá algún tipo de ceremonia. Desde Praga, Jonatan Rodríguez, dice que estaría “encantado” de poder asistir. “Y que mi familia viese en qué se gastó el dinero”, bromea este biólogo que pasó la mayor parte de su etapa predoctoral sin ningún tipo de beca ni ayuda.

“Es una satisfacción que tu idea dé sus frutos y suponga una contribución” Iria García Lorenzo - Ciencias marinas, tecnología y Gestión / Contratada en la UVIGO

Su tesis aunó dos campos de estudio, la economía de los recursos naturales y las finanzas, y ratificó que las cofradías gallegas, como entidades de economía social, son organizaciones adecuadas para la gestión integral y sostenible de la pesca a pequeña escala. También realizó estancias en Portugal y Camboya para estudiar otro tipo de asociaciones similares y ahora aspira a conseguir una beca postdoctoral de la Xunta para ampliar en Canadá y Reino Unido su investigación sobre estas pequeñas organizaciones pesqueras en diferentes partes del mundo.

Licenciada en ADE por la USC y en Publicidad y Relaciones Públicas por la UVigo, tiene un máster en Finanzas de la Universidad del País Vasco y el de Gestión del Desarrollo Sostenible de la institución olívica. “En ADE descubrí que me gustaban las finanzas, pero desde pequeña siempre quise también hacer Publicidad. Y en el último máster encontré el tema sobre el que hacer el doctorado. Lo combiné todo así y quizá sea mi parte creativa la que más destaque”, explica sobre su rico currículo, que también incluye una beca en la Secretaría General de Pesca.

Actualmente, Iria está contratada en la Universidad de Vigo como personal investigador del proyecto europeo Green CAP Camboya, que busca mejorar las capacidades “verdes” de sus universidades.

“Estoy muy contenta por el premio. Había otros compañeros realmente buenos y es un gran reconocimiento. Resulta una satisfacción que la idea que escoges dé sus frutos y que suponga una contribución. Para el futuro siempre te da un punto más, pero ahora la gente es muy buena en general”, apunta.

“Da rabia que España forme a la gente y después aportemos a otros países” Jonatan Rodríguez Parra - Ciencias de la naturaleza / Instituto Botánico de Praga

Mantenerse en la difícil carrera de investigador era su objetivo desde antes de empezar la tesis y el premio supone un reconocimiento y “un empujón” para seguir trabajando, ampliando su red de contactos en el extranjero y “luchando por algo estable”. Desde febrero de 2020, forma parte del Instituto de Botánica de la Academia de las Ciencias de la República Checa, en Praga, uno de los mejores lugares del mundo para estudiar la problemática de las especies invasoras.

Su tesis demostró que las acacias invasoras y la uña de gato no solo alteran las plantas autóctonas, sino que pueden incrementar la presencia de los insectos, nativos y exóticos, que causan plagas de cultivos como la vid y el olivo. “Ahora formo parte de un proyecto financiado por el Gobierno checo para realizar un estudio global de la uña de gato en zonas costeras. Evaluamos desde el punto de vista genético qué híbridos entre especies se encuentran en distintas partes del planeta para determinar después su potencia invasora. Es importante evaluar sus características para determinar cuál sería el mejor método para erradicarlas o controlarlas”, explica.

Los galardonados piden más oportunidades para los investigadores en España

El proyecto es un logro de la pontevedresa Ana Novoa, que también se doctoró en el mismo grupo de la UVigo que él, y los estudios de campo tienen lugar en California (EE UU), Nueva Zelanda, Chile, Italia y las costas de Galicia y Portugal.

Jonatan espera poder regresar en algún momento: “Es verdad que somos muchos pero debería haber oportunidades para los que tienen méritos. Da rabia que España forme a la gente y que después acaben aportando a otros países a los que les salen gratis. Y se pierden investigadores que se esfuerzan y que podrían aportar mucho a la sociedad”.

“Me motivó crear una empresa para aplicar lo aprendido al mundo real” Mateo Ramos Merino - Tecnologías TIC / Cofundador de la empresa DATASALUS

Durante su etapa en el departamento de Ingeniería Telemática, aplicó el potencial de las tecnologías TIC a la monitorización y trazabilidad, tanto alimentaria como sanitaria, en una tesis que contó con cuatro publicaciones en revistas de alto impacto. “Durante el ciclo de vida de un medicamento peligroso, por ejemplo, hay etapas que no se pueden monitorizar. Una de las contribuciones principales fue diseñar un algoritmo capaz de intuir qué pasa y prever si hay un riesgo asociado. Y la otra contribución fue crear un lenguaje que describe los procesos médicos para que los algoritmos los entiendan mejor”, explica este ingeniero de telecomunicación.

Acabada su tesis, Mateo se vio ante dos caminos y optó por emprender y crear en enero, junto a su socia Sonia Valladares, que se doctoró en el mismo departamento, la empresa Data Salus. “Realmente fue una doble motivación. Por un lado, pesó la incertidumbre y la precariedad que implica la carrera académica. Pero, sobre todo, me motivó mucho el pensar que a través de una empresa se podría aplicar todo lo que he aprendido al mundo real. Creo que se pueden obtener beneficios para la salud de las personas aplicando técnicas de Inteligencia Artificial sobre datos médicos”, asegura.

Su objetivo es ayudar a universidades o equipos de investigación de hospitales a sacar rendimiento del gran volumen de datos que manejan y frente al que las técnicas estadísticas tradicionales se quedan “muy cortas”. Ya han solicitado varios proyectos y trabajan en posibles colaboraciones: “Hay mucho interés y posibilidades. Podemos sacarle partido”.

Respecto al premio extraordinario, Mateo lo considera “un honor” y agradece la labor de guía de sus directores de tesis.

“É unha mágoa para nós e para a sociedade que teñamos que marchar” Rocío Hernández Arias - Estudios literarios / Profesora de español en Bulgaria

A igual que muchos otros de los premiados, Rocío está a la espera de conseguir una beca para poder continuar con su investigación acerca de la ideología libertaria, fenómeno sobre el que versó su tesis. “Centreime nos escritos utópicos do bando anarquista en España e Sudamérica a principios do século XX. Analicei cómo se constrúe o texto, a medio camiño entre a vida real e a literatura, e a ideoloxía que hai detrás”, explica.

Licenciada en Filología Hispánica, le gusta “moverse polo mundo” y, desde hace unos meses, trabaja como profesora en el instituto bilingüe Maxim Gorki de la ciudad búlgara de Satara Zagora dentro de un programa del Ministerio de Educación: “A presenza do español aquí é bastante grande, inflúe que haxa moita emigración ao noso país. E o nivel dos meus alumnos é bastante bo. A través da lingua intento tamén transmitirlles algo de cultura. E este luns foi adicado ao Día das Letras Galegas”.

Antes también fue docente de español en la Universidad Hindú de Benares (India) como parte del programa de lectorado de la Agencia Española de Cooperación Internacional.

Y aunque le gusta viajar también lamenta la falta de oprtunidades en Galicia: “Bótannos a máis do 50% despois de formarnos durante anos a costa do Estado e facer de todo, publicar artigos científicos, organizar eventos... É unha mágoa para nós e para a sociedad que teñamos que marchar porque os gobernos non dan fondos”.

En este sentido, recuerda todos los campos relacionados con el desarrollo digital como la inteligencia artificial que requieren a expertos en humanidades: “Podemos aportar mucho, aunque también necesitamos modernizarnos”.