"Adolescente - Adulto / Adulto - Adolescente" El diccionario definitivo

“Este verano, en el campamento, los monitores no entendíamos nada de lo que decían los chicos. Estaban todo el rato diciendo panza, panza, mileurista o croissant con fucking café” explica Paulo. Se pasó el verano intentando mantener una conversación con los teenagers a los que acompañaba. Igual que le pasó a Bárbara Rey cuando visitó Estirando el Chicle y, tras una sonada reivindicación, Carolina Iglesias le animó con un “¡Dilo!”. “Si ya lo he dicho” contestó. Claro.

Para quien no quiera ser el Señor Burns con gorro a la hora de hablar con los adolescentes, en FARO EDUCA hemos charlado con entrenadores, monitores y profesores de la ESO para preparar el Diccionario Adolescente – Adulto definitivo.

Amorch, sigue leyendo, esto te conviene más que aprenderte un trend de tiktok.

PEC

Tiene que ser lo primero que aprendamos. Si un grupo de adolescentes está disfrutando de algo es probable que les escuches gritar PEC. No tiene nada que ver con la Política Agraria Comunitaria. Son las siglas de “Por El Culo”. Pero no es nada escatológico. Significa que algo te gusta tanto que te lo meterías por, bueno, pues eso. En una frase: “¿Esta pizza?_PEC”

Adolescente: PEC – Adulto: Me encanta, es muy bueno

Madrear/Padrear

Ser madre o padre es increíble. Por eso la Generación Z lo ha convertido en un título para todos aquellos que se conviertan en referente. En una frase: “Taylor Swift es mi madre” “José Mota, menudo padre”

Adolescente: Madre/Padre – Adulto: Ídolo, referente

Delulu

Los adolescentes han teñido su vocabulario de expresiones en inglés, y aunque esto no le gustaría nada a Reverte ha venido para quedarse. Un ejemplo es la deconstrucción del delusional al delulu. Cuando alguien está delulu está viviendo en su propia fantasía, una que ha creado a su gusto y que no se corresponde en absoluto con la realidad. En una frase: “Le reaccionó al story y ahora está delulu pensando que significa algo”

Adolescente: Delulu – Adulto: Ver cosas donde no las hay

Sirviendo c*ño

Lejos queda ese lenguaje en el que algo “cojonudo” era bueno y “un coñazo” era malo. Ahora, cuando alguien hace algo muy bien y se planta con energía y poderío, está sirviendo c*ño. En una frase: Lo hizo genial y estaba guapísima, sirvió c*ño.

Adolescente: Servir c*ño – Adulto: Deslumbrar

Y la queso

Y punto en boca. Cuando te has quedado a gusto tras una explicación o cuando quieres dejar bien claro que no vas a cambiar de opinión. Y la queso viene de “y la que soporte”. Reivindicas tu postura y a quien le moleste, que no mire. En una frase: “Vigo es la mejor ciudad de España, y la queso.”

Adolescente: Y la queso – Adulto: Ajo y agua

Cringe/Lache

Es un sentimiento a medio camino entre la grima y la vergüenza ajena. Cuando algo “te da cringe” se está haciendo incómodo de ver o de vivir. En una frase: “Este artículo me da cringe”

Adolescente: Cringe – Adulto: Grima

Dilo

Le pilló por sorpresa a Bárbara Rey, que no te pille a ti. Si después de una frase alguien exclama “¡dilo!” es que te está animando, que coincide con tu postura y que habría que gritarlo mucho más alto. En una frase: “Aspas debería jugar más minutos” “¡Dilo!”

Adolescente: Dilo - Adulto: Coincido plenamente con lo que estás diciendo.

Tirar beef

Esta, si no eres demasiado mayor, te tiene que sonar. Influenciada no sólo por el inglés, también por la música urbana, cuando alguien “te tira beef” no está diciendo nada muy agradable sobre ti. Un beef entre dos personas es una bronca de la que todos somos testigos, y estamos deseando ver cómo avanza la situación. En una frase: “Shakira le tiró beef a Piqué en su sesión con Bizarrap”

Adolescente: Beef - Adulto: Bronca

Crush

Todos hemos tenido un crush en la época del instituto. Puede ser cercano (un compañero o compañera de clase)_o incluso lejano (un actor o cantante de moda). Pero siempre será algo platónico. Un crush es ese enamoramiento a primera vista, intenso y a veces obsesivo que, desgraciadamente, nunca llegará a nada más. En una frase: “Hoy vi a mi crush del autobús y nos miramos durante tres segundos”.

Adolescente: Crush - Adulto: Amor platónico

Vibes

Una persona, un lugar, una situación... te puede dar malas o buenas vibes, vibraciones o energías. Y si estás muy cómodo, disfrutando de lo que te trasmite, estás vibing. En una frase: “Prefiero no ir, tu amigo me da malas vibes”.

Adolescente: Vibes - Adulto: Sensaciones

Mood

Llegada del inglés, esta palabra significa literalmente “estado de ánimo”. Se utiliza también acompañada de memes (hace falta otro artículo para hablar de ellos) que representan de forma abstracta lo que sentimos. En una frase: “Mi mood de hoy es no salir de la cama”

Adolescente: Mood - Adulto: Estado de ánimo

Frontear

Otra expresión prestada del género urbano. Frontear es presumir, hablar o tratar a otros desde la vanidad o la superioridad. En una frase: “Frontea porque puede, lo ha conseguido solo”

Adolescente: Frontear - Adulto: fardar