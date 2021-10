Un mar aberto

Estamos ante un tipo de proxecto que incide na relación entre os tránsitos, os fluxos e mais a arte nunha postura de diálogo entre diferentes creacións que son connotadas en ligazón coa liña argumental, ao tempo que se permite que as obras dialoguen entre si, o que posibilita e facilita o xurdimento dunha diversidade de lecturas. E este último aspecto é o que nos leva a unha destacada faceta que a mostra nos ofrece, porque o que se nos presenta nas obras escolmadas pola comisaria Sara Donoso é unha reflexión sobre conceptos xenéricos, co mar como referente, que permiten subliñar relacións entre producións e procesos, por medio de artistas de estrita contemporaneidade, unha temática, alén diso, en sintonía co contedor, o museo do mar vigués.

É evidente que historicamente temas como o que se propón na mostra, como é o xenérico medio fluído, o territorio e os obxectos susceptíbeis de múltiples ligazóns, foron “representados” e que esta “representación” implicaba unha asimilación e/ou unha xustificación das cadeas de relacións. A proposta que nos presenta o CGAC no Museo do Mar de Galicia afonda de maneira nuclear nos procesos de transferencia por medio dun conxunto de obras que asimilan desde un discurso propio a lóxica dos fluídos, que exploran as cartografías e poñen en relación a memoria íntima co ámbito natural e territorial ou revisan a historia para achegarnos a novas narrativas. Por medio da confluencia dun serie de obras desemellantes, preténdese crear relatos, aparecendo, en conxunto, creacións artísticas novas que teñen en común o feito de manifestaren a súa translación e apertura semántica, de xeito que o representado non é só obxecto de comprensión inmediata senón que serve para abrir reflexións sobre unha serie de valores e mecanismos de comportamento social.

Estamos perante exemplos que amosan, na súa distancia, que a arte era, até o noso tempo, representación, e que a progresiva evolución da mesma nos está a levar a un territorio distinto pasando da representación a un sentido resignificado constantemente, un ámbito novo en que a arte ten sentido per se e tamén pode ser parte dunha multiplicidade de narracións. E este vai ser o novo territorio do discuro (e do decurso), alleo a verdades absolutas, semanticamente aberto.

Título: Pingas rompentes

Artistas: Carla Andrade, Berta Cáccamo, Eva Díez, Christian García Bello, Xurxo Gómez Chao, Vítor Mejuto, Álvaro Negro, Carme Nogueira, Pamen Pereira e Andrés Pinal.

Comisariado: Sara Donoso.

Produción: CGAC, Centro Galego de Arte. Contemporánea.

Local: Museo do Mar de Galicia, Alcabre, Vigo.

Até o 9 de xaneiro de 2022.

Apertura narrativa