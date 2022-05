Guardianes de los juegos de rol

Vivieron su primer boom en la década de los 90 con la aparición de propuestas como “Dragones y Mazmorras”, que ya va por su quinta edición, “La llamada de Cthulhu”, que junto al anterior forma el par más poderoso de los mainstreams (los más populares, clásicos e internacionales), “Vampiro”, “Mundo de tinieblas” o “El Señor de los anillos”. Los juegos de rol engancharon en ese momento a adolescentes y jóvenes que en la actualidad continúan teniéndolo como principal entretenimiento.

A esa generación se le han ido uniendo nuevas hornadas de jóvenes al tiempo que iban saliendo nuevas propuestas que ni los estigmas derivados de un par de sucesos mediáticos ajenos a la esencia de ese entretenimiento ni el inmenso mercado de los videojuegos pudo frenar. Aunque no forma parte de un ocio de masas, los juegos de rol “están viviendo un auge tremendo y no solo por las ventas, que siempre son un indicador interesante, sino por la verdadera osadía de los juegos, con diseños, que sin abandonar el ocio, rozan el arte, no buscan ventas sino la experiencia definida”, explica Sirio Sesenra, un pontevedrés diseñador de juegos de rol referente a nivel estatal.

Hablamos en este reportaje con maestros roleros gallegos que se dedican a jugar, dirigir partidas, divulgar a través de redes sociales, crear juegos y hasta editarlos. Algunos tienen sus canales en Twitch y Youtube y, de haber sido gamers (jugadores de videojuegos), sus nombres estarían junto a los de Rubius, Ibai Llanos y otros influencers que amasan fortunas a través de sus canales.

Un juego de rol es un subtipo de juego de mesa, aunque cada vez se celebran más partidas online, que responde a la necesidad innata del ser humano de entretenerse asumiendo papeles de personajes. Juegos infantiles como policías y ladrones, batallas de indios y vaqueros, mamás y papás o profes y alumnos serían entretenimientos de rol.

En las partidas hay un director de juego que también se puede llamar maestro, narrador, guardián o máster, que conoce todos los hilos alrededor de la historia y ofrece información, sesgada o no, para ir guiando a los jugadores , quienes, convertidos en personajes y con una hoja delante que les da información sobre sus características y trasfondo, deciden qué hacer en cada momento para todos juntos crear una historia. El componente de azar y riesgo viene dado por dados y cartas que permiten realizar acciones para superar obstáculos.

A los primitivos juegos de fantasía y terror medieval, se le han ido uniendo propuestas indies de pequeñas editoriales de modo que proponen sistemas (reglas de juego) y ambientaciones diversas.

Sirio Sesenra, el creador de “Robotta”

Uno de los maestros más conocidos en España en el universo del rol es el pontevedrés Sirio Sesenra, que además de divulgar en redes sociales y tener su propio canal, es diseñador y autor de sistemas y aventuras. Su primer contacto con el rol fue en Pontevedra, con 17 años, en casa de su amigo Ricardo a donde acudió “engañado” pensando que iba a jugar al fútbol y acabó alrededor de una mesa creando hojas de personajes para un juego estilo “El Señor de los Anillos”. “El flechazo ocurrió cuando entendí que la aventura no estaba escrita, sino que había que vivirla. Las siguientes semanas estuve entusiasmado con la idea: un juego en el que vivir cualquier aventura. El director de juego propone una aventura y los jugadores la viven. ¡Era increíble! “, recuerda. “Diría que el ingrediente esencial por que el rol engancha es la mezcla entre creación y protagonismo de aventuras. Contar cuentos, algo que la humanidad lleva haciendo desde siempre. Jugar a rol es su versión más moderna. No solo contamos cuentos, los vivimos desde dentro, cada participante es autor, protagonista y espectador del conjunto de la partida de rol, y eso es poderoso”.

Desde ese momento en su adolescencia, Sirio empezó a diseñar aventuras y no ha parado. Hace seis años comenzó a divulgar en un blog y un canal de Youtube y, a raíz de ello, apareció la oportunidad de escribir alguna aventura para juegos ya consolidados. “Por ahora he escrito veintidós aventuras publicadas por distintas editoriales y grupos creativos para una diversa cantidad de juegos, algún relato breve también publicado, un juego de rol de ciencia ficción llamado “Robotta: humanidad perdida” (agotado y pendiente de una segunda edición), una aventura de terror adulto llamada “Wamatse” (también agotada la primera edición), un libro de reflexiones y herramientas para jugar llamado “Técnicas, consejos y trucos para jugar a rol”, y hay unos cuantos proyectos más ya firmados con editoriales que estarán a punto de caer”, comenta.

Su inspiración como creador se basa en diversas fuentes recicladas de todo tipo de ingredientes de otras obras de ficción, historia y ciencia. En “Robotta” se inspiró en obras de Hayao Miyazaki y Shin’ichirō Watanabe, para “La Silla Vacía” empleó parte de la vida del Rabino Najman de Breslev y del matemático, también judío, Eliyahu Rips; en “Wamatse” se inspiré en los crueles asesinatos de los Jemeres Rojos de Pol Pot en Camboya y para “Aventuras Victorianas” empleó a “mujeres extraordinarias de la historia por su carácter aventurero y transgresor”, explica.

Su labor de escribir juegos y consejos de rol le reporta “cantidades interesantes, pero no comparables al dinero que gano con mi trabajo”, afirma Sesenra, aunque confiesa que le gustaría hacer del rol su medio de vida.

Su canal de Yotube, abierto en 2014 para comentar los vídeos de otro “rolero gallego”, Jesús Magaña, cuenta con 10.400 suscriptores. Actualmente está jugando la primera temporada de la aventura “Theros” y ha realizado otras dos largas campaña de “Dragones y Mazmorras”. Aunque participa en juegos de todo tipo, Sirio Sesenra prefiere el terror psicológico y la fantasía épica. “Ahora mismo me están flipando los juegos “Ratas en las Paredes”, “DyD”, “Tropy” y “Blades in the Dark””.

Víctor Romero, editor

Junto a los incondicionales de los mainstreams, existe un público que demanda nuevas propuestas más narrativas e interpretativas, tanto de obras extranjeras traducidas al español como de autores nacionales cuya calidad nada tiene que envidiar a los extranjeros. Y es ahí donde encuentran su lugar pequeñas editoriales como la gallega The Hills Press, que dirige desde Ares el gallego de Neda Víctor Romero. A sus 35 años, este profesor e ingeniero en diseño industrial lleva desde 2017 el canal de Youtube “Víctor Romero. Con r de rol” (casi 7.000 suscriptores y una media de 500 visualizaciones por partida) y cuenta con otro en Twitch (victoromero) con 60 suscriptores, lo que le reporta unos 170 euros mensuales.

Hace cuatro años se lanzó a la aventura editorial para traer licencias extranjeras a España, traducidas al castellano y maquetadas en principio por él (ahora dispone de un equipo). “Veía que en el entorno editorial se podían mejorar las cosas y decidí implicarme”, explica. De los juegos que ha editado, algunos de ellos de autores españoles, el más conocido es “Ratas en las paredes”, un juego terror alienígena de corte lovecraftiano (de los mitos de Cthulhu), pero con un sistema más simple y un bestiario distinto, que se hizo famoso por ser en 2018 el crowfunding rolero con más mecenas en la historia de la plataforma Verkami (consiguió 700 y recaudó casi 18.000 euros). Con “Eliminal”, batió las cifras de la recaudación del juego original en inglés y ostenta el récord de ser el mecenazgo rolero con mayor recaudación en la historia de Verkami (36.000 euros). Es un juego de fantasía urbana ambientado en Gran Bretaña y basado en una serie de personajes que defiende un velo que separa el mundo real del oculto, habitado por toda clase de criaturas mitológicas. Otros de sus títulos de éxito son “Extinción”, una historia de terror espacial, actual récord en número de mecenas en Verkami, y “Trophy Dark”, una fantasá oscura de terror que actualmente es tendencia en Estados Unidos y que realizó por venta directa, no por mecenazgo.

“Para mi esto es un hobby, el que te diga en España que vive del rol te va a mentir, ni siquiera las editoriales más potentes viven de ello, editan también juegos de mesa, excepto Nosolorol, que tiene además su propia distribuidora”, comenta Víctor Romero, quien dice que “vender mil ejemplares de un juego independiente en España es difícil . “Ratas” vendió 1.700 y fue todo un éxito”.

Míchel González, Rol TV

“Rolero, informático y, sobre todo, aficionado a los juegos. Más que un hobby, una forma de vida”. Así se describe el gallego de A Illa de Arousa Míchel Fernández en su canal de Youtube RolTV, donde hace de director de juegos de partidas que se emiten en directo, tanto de sesiones cortas como de las campañas como la de Dragones y Mazmorras que actualmente se disputa cada lunes y ya va por el capitulo cien de la segunda temporada tras cuatro años de juego. “Prefiero ser director que jugador, me gusta ir contando historias, ver el disfrute en la cara de los jugadores cuando van creando la aventura y también el proceso creativo de preparación, ambientación, búsqueda de mapas, imágenes, músicas,...”, explica este “rolero” con treinta años de afición a sus espaldas. Recluta los jugadores para su canal a través de twitter o de su servidor discord “Rolacademia” que creó para enseñar a neófitos a jugar a rol y que ahora cuenta con unos 1.500 miembros.

Al igual que el resto de los que aparecen en este reportaje, Míchel no se gana la vida con esto y tan solo cobra cuando las editoriales le piden que juegue a uno de sus juegos. “Los españoles creen que cobrar por dirigir rol es corromper el juego; fuera de nuestras fronteras el pago online en juegos de rol mueve una millonada. Estoy a favor de que haya narradores de pago, yo mismo pagaría si quiero aprender a jugar a un juego y hay alguien que me enseñe”, manifiesta.

Baltar, ContemplaRol

José Antonio Baltar, pontevedrés que actualmente reside en Marbella por cuestiones laborales dejando temporalmente Madrid, se inició en el rol a los 19 años en el club de su ciudad Tuatha de Dannan, aún existente en la actualidad. Es el guardián de los arcanos de ContemplaRol, la asociación madrileña nacida como club de rol para jugar partidas presenciales pero que en la actualidad y aupada por la pandemia se mueve más a través de online llegando a jugadores de toda España. Compara su afición con los libros de “Elige tu propia aventura”, prefiere los juegos independientes cooperativos y de corte narrativo, y como ambiente se decanta por el terror cósmico.

Como miembro del equipo de contenido y másteres del club al que pertenece, es tremendamente activo dirigiendo aventuras, partidas y campañas. “Hice una historia para el sistema “Cuentos de Ánimas” porque los jugadores me animaron, dándome un par de ganchos sobre los que crear”, explica al tiempo que nos va enseñando cómo elige la ambientación para los juegos que dirige online: músicas envolventes en las escenas, mapas e imágenes, “pocas, porque cortan la imaginación del jugador”, dice. Actualmente dirige la quinta temporada de una campaña del juego “Los hongos de Yuggoth”, y sesiones de “Test for murder” un juego tipo Agatha Christie en el que nadie sabe quién será la víctima mortal y tendrán que indagar como fue asesinada, entre otros juegos.

Estudiante del máster para el ejercicio de la psicología clínica, Baltar planea realizar su trabajo fin de máster sobre terapia psicológica con juegos de rol. “En cierto modo, el psicodrama, terapia que ya se emplea, está basada en el rol”, explica al tiempo que remite a las propias recomendaciones del Ministerio de Educación que aconsejan el uso de juegos de rol en las aulas como elemento educativo, socializador, cooperativo y de desarrollo de la inteligencia emocional.

Guillermo Maita

Guillermo Maita nos recibe en su cuarto de su casa de Vigo ante las tres pantallas que utiliza para las dos campañas online que dirige actualmente; además de una tercera presencial. Todas de “Dragones y Mazmorras”. Un monitor se destina a las conversaciones mediante mensajes que mantiene con los jugadores, el segundo está ocupado por manuales y el tercero, por el juego en sí. Cuenta con un servidor propio, pues la inversión necesaria para la plataforma de rol más internacional le suponía un gasto inasumible “Empecé con trece años con “El señor de los anillos” y ahora prácticamente solo juego a Dragones y Mazmorras”, nos cuenta ante una estantería repleta de juegos de rol, manuales y demás material en inglés. Este vigués de 42 años, con formación en ingeniería y hostelería, es también un apasionado de Star Trek y de los cómics de superhéroes, por lo que no es de extrañar que entre su colección de rol aparezcan estos personajes.

Antes de ir a su casa, nos pasamos por la sede la asociación juvenil Cancerbero, donde cuatro socios están inmersos en una sesión de Dragones y Mazmorras”. Prefieren jugar alrededor de una mesa compartiendo espacio a estar en sus casas ante los monitores. Algo que la pandemia ha puesto aún más de moda poniendo en peligro de cierre a muchos clubes de rol.