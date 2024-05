Feijóo: "Hay que elegir entre una política socialista de mediocridad o una reformista"

Elche ha sido la ciudad elegida por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para abrir oficialmente la campaña de las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Tras escuchar a representantes del diversos sectores productivos, el dirigente ha pronunciado un discurso de marcado carácter económico, en el que ha señalado que “la transición energética no puede castigar a los trabajadores ni asfixiar a los agricultores”, en referencia a las protestas que se han venido produciendo en los últimos meses por el campo a raíz de las imposiciones de las normativas europeas. El gallego también ha planteado los comicios como una oportunidad para elegir entre una “política socialista que gestiona la mediocridad o una reformista” y ha hecho un llamamiento a que Europa recupere competitividad ante los territorios que le están adelantado.

Feijóo no ha desaprovechado la oportunidad de arremeter contra el Gobierno de Pedro Sánchez y ha cargado contra el dirigente socialista por los cinco días que se tomó para reflexionar, ya que considera que realmente lo hizo para preparar la defensa jurídica de su entorno, y por la crisis diplomática que se ha abierto con Argentina. Pero el apartado económico ha copado la mayor parte de la intervención del dirigente popular, que se ha extendido durante más de media hora. Este tiempo le ha servido, por ejemplo, para dar a conocer sus siete estrategias de trabajo para que Europa vuelva a situarse en la vanguardia económica mundial: más competitividad, menos burocracia, más fondos europeos, innovación, reglas más justas, energía barata y limpia y promover un pacto europeo del agua. Igualmente, ha cargado contra Teresa Ribera, número uno de la lista socialista, a la que ha acusado de ser “una de las políticas más lesivas contra los intereses del campo”.

Desde el PP se le concede una gran importancia a la Comunidad Valenciana como territorio clave para las elecciones europeas. Prueba de ello es que Feijóo haya decidido este viernes abrir la campaña en Elche, antes de participar por la tarde en otro acto en Murcia, y que la vaya a cerrar en València. En la ciudad ilicitana ha estado acompañado por el líder autonómico, Carlos Mazón, y por el alcalde, Pablo Ruz. Los populares plantean esta campaña como un plebiscito contra la gestión del Gobierno de Pedro Sanchez y van a buscar el desgaste de la figura del presidente socialista, en un momento de máxima tensión en el seno de la política española, con episodios como los que se están viviendo con la crisis diplomática con Argentina, el reconocimiento de Palestina o las acusaciones contra Begoña Gómez, esposa del propio Sánchez.

Antes de que tomara la palabra Feijóo ha intervenido Mazón, que ha planteado la campaña como una oportunidad para dar respuesta a la política de Sánchez, al que ha acusado de seguir teniendo a la provincia de Alicante en el puesto 52 de 52 en los presupuestos estatales y ha reivindicado el agua ante los “26 recortes injustificados” del trasvase Tajo-Segura. Este argumento lo ha empleado para arremeter contra Teresa Ribera, que ha protagonizado sonados encontronazos con los agricultores de la Vega Baja y que ahora encabeza la papeleta socialista para las europeas. Sobre la polémica de la ley de Concordia ha pasado de puntillas, aunque ha lanzado un mensaje a la izquierda: “Siguen empeñados en hablar de lo que pasó hace 90 años”. Frente a ello, ha querido hablar de “lo que le importa a la gente”, un apartado en el que ha englobado algunas de las acciones de su Gobierno, como los avances en la simplificación administrativa o la reducción de las listas de espera sanitarias. Mazón también ha hecho guiños a Elche hablando del proyecto para finalizar la Ronda Sur, del palacio de congresos o del tranvía con el que se quiere conectar el centro de la ciudad ilicitana con el Parque Empresarial. Tras el discurso del jefe del Consell, y antes de la intervención del sector, representantes de sectores como el calzado, el juguete, el turismo, la cerámica, el textil, la agricultura y los consumidores han expuesto su situación actual.

Por su parte, desde la izquierda se busca denunciar la relación que mantiene el PP con Vox en las autonomías en las que gobiernan juntos, entre ellas la Comunidad Valenciana, en un contexto de auge de los movimientos populistas en todo el continente europeo. En este contexto, el propio Feijóo ha abierto la puerta a entablar posibles pactos con la ultra Giorgia Meloni en función de los resultados que deparen las urnas el próximo 9 de junio. “No me parece homologable a otros partidos de extrema derecha de Europa”, ha afirmado antes de su visita a Elche de este viernes. El líder de los populares ha recordado que su formación aprobó en el congreso que realizó en Bucarest (Rumania) que el planteamiento no pasa por una alianza con la extrema derecha “tal como se ha conocido en la anterior legislatura europea”.

De esta manera Feijóo ha dado en el parque municipal de Elche el pistoletazo de salida a una campaña en la que el PP se presenta con Dolors Montserrat al frente de su candidatura y en la que la representación del PPCV está formada, en los principales puestos, por Esteban González Pons y por Marián Cano. El fichaje de la nuciera persigue el objetivo de respaldar un sector que se considera estratégico ante los ojos de las instituciones europeas, como es el del calzado. Eso sí, la presencia de Cano no está garantizada en el Parlamento Europeo, ya que ocupa el puesto número 26 en la candidatura de los populares. Un poco más abajo, en el puesto número 33, aparece la diputada autonómicailicitanaa Lucía Peral. Ambas han estado presentes en el acto de Elche en el que han intervenido Feijóo, Mazón y Ruz.