Yolanda Díaz desafía a Albares e insiste en que viajará a Palestina: "Estoy deseando"

Yolanda Díaz insiste en su intención de viajar a Palestina, un viaje que anunció hace tres semanas y que recibió con sorpresa el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que negó estar participando en la organización de ningún viaje oficial de este tipo. La vicepresidenta segunda ha vuelto a asegurar que mantiene sus planes y ha desafiado al ala socialista del Gobierno, asegurando que espera "contar con la ayuda de Exteriores" puesto que se trata de un "viaje peligroso".

"Voy a viajar a Palestina por la brutalidad que estamos viviendo", ha destacado la también líder de Sumar este viernes en una entrevista en Al Rojo Vivo, aunque ha admitido que a día de hoy no tienen fecha para este viaje -"lo estamos trabajando"-. Además, ha asegurado que Albares tenía conocimiento de su intención de acudir a Oriente Próximo y ha defendido que "no es verdad" que no estuviera informado, puesto que siguió "exactamente los mismos mecanismos que cualquier viaje internacional".

Díaz ha aprovechado para aumentar la presión sobre Albares alegando las condiciones especiales de la visita, en el marco del pulso personal que mantiene con Pedro Sánchez por liderar la causa palestina después de la brutal ofensiva que Israel ha desplegado sobre la Franja de Gaza y que se ha cobrado 30.000 vidas. "Me gustaría que el Ministerio de Exteriores nos ayude en este viaje, sobre todo porque es peligroso", ha defendido la también ministra de Trabajo, que ha reiterado su intención más allá de si cuenta o no con el respaldo del ala socialista: "Sí, voy a viajar a palestina".

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, / EUROPA PRESS

"GESTO IMPORTANTE"

La dirigente ha abundado en la importancia de esta visita, y ha considerado que su estatus dentro del Gobierno da entidad a la visita. "Es importante el gesto porque es una vicepresidenta que va a visualizar lo que está pasando allí y es una auténtica oportunidad", ha considerado, antes de volver a insistir sobre lo "peligroso" de la expedición internacional. "Es un viaje peligroso, pero me parece que hay que hacerlo".

Díaz ha querido "pedir el alto al fuego ya y denunciar la hipocresía de la comunidad internacional", después de que no se haya hecho "absolutamente nada" frente a la "vulneración absoluta de los derechos humanos". "Estoy deseando ir a Palestina, de verdad, sinceramente", ha vuelto a insistir.

EXTERIORES NIEGA QUE PREPARE EL VIAJE

La vicepresidenta segunda anunció sus planes para viajar a Palestina, aunque la realidad es que el viaje no podrá tener carácter oficial a menos que esté avalado por el Ministerio de Exteriores, algo que a día de hoy no ha sucedido.

“La vicepresidenta y el ministro nunca han hablado de este viaje”, aseguran fuentes de Exteriores a este diario, que inciden en que “en las actuales circunstancias, no es comparable la preparación de un viaje a Palestina con un viaje a Washington”. Las mismas fuentes insisten al liderazgo del ala socialista en esta cuestión y señalan que “todo el Gobierno se siente representado en la posición sobre Palestina que expresan el Presidente y el ministro de Exteriores”.

PROCEDIMIENTO OFICIAL

Un viaje de estas características tiene un procedimiento pautado, que incluye la elaboración de listas de personas que van en la delegación, incluidos los escoltas y el tipo de armas que portan, para informar a las autoridades locales.

Además, es necesario avisar a cada uno de los países cuyo espacio aéreo atraviesa el avión oficial Falcon en el que iría la vicepresidenta y la comitiva, especialmente si se trata de un viaje oficial de trabajo en el que se va a firmar un acuerdo con las autoridades de otro país. En este caso, Díaz aseguró que el viaje era para reunirse con el ministro de Trabajo, pero la semana pasada el Gobierno palestino presentó su dimisión en bloque, con lo que a día de hoy se reuniría con el ministro en funciones.

Un viaje de estas características no se presenta sencillo, y también tendría que involucrarse el Ministerio de Defensa, que gestiona los aviones oficiales, y la embajada en Tel Aviv y el consulado en Jerusalén, las autoridades españolas encargadas de las gestiones en Israel y Palestina.