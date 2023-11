Esteban González Pons, vicesecretario de Institucional del PP, ha afirmado este jueves en los pasillos del Congreso que la proposición de ley de amnistía que el PSOE ha registrado es "presentable", pero porque aún faltan "las enmiendas de Junts, ERC y Bildu". El alto cargo lo ha dicho cuando la prensa le ha preguntado por el recurso que el PP ha anunciado ante el Tribunal Constitucional y si esperaba que su veredicto vaya a ser "imparcial". "Todavía no conocemos la ley de amnistia en su totalidad. Conocemos el trozo de la ley del PSOE, no conocemos las enmiendas de Junts, ERC y Bildu. No hemos visto la ley entera y eso también lo tienen claro en Bruselas. La Comisión Europea sabe que está viendo el trocito presentable que firma el PSOE, pero ese trocito presentable, que ya le recordaron ayer que hay que interpretarse a la luz del acuerdo que Junts y el PSOE han firmado en Waterloo, hay que añadirle enmiendas que le faltan", ha declarado.

Hasta ahora no se ha confirmado que esas formaciones vayan a enmendar la ley conocida la semana pasada. El PP lleva dos días sembrando dudas sobre el alcance de la norma. El propio Pons este jueves ha declarado que no "descarta" que haya "una enmienda a la ley de amnistía de EH Bildu pidiendo que sean incluidos también los presos de ETA". En ese contexto ha pedido a Pedro Sánchez que aclare qué ha pactado con los independentistas vascos, una formación que ha asegurado que no tiene pensado incluir ninguna enmienda referente a los presos de la banda terorrista. Según Pons, la ley de amnistía "es inconstitucional, aumenta la división entre españoles y pone en riesgo la división de poderes y el estado de derecho en España". Debate en Estrasburgo El vicesecretario de Institucional ha sido el encargado de impulsar en el Partido Popular Europeo (PPE) el debate que se celebrará la semana que viene en Estrasburgo sobre la amnistía. Pons ha sido europarlamentario durante ocho años y ha destacado la importancia de que la Cámara vaya a debatir esta norma bajo el título “Amenaza al Estado de derecho como consecuencia del acuerdo de Gobierno en España". La sesión no acabará con ninguna votación de una resolución, será solo el debate del asunto y la fijación de posición de los diferentes grupos parlamentarios. De hecho podría tomar la palabra el propio Carles Puigdemont. Fuentes de la dirección del PP, que confían en que la Comisión Europea alce políticamente la voz contra la amnistía, no descartan que Alberto Núñez Feijóo vaya a acudir al Parlamento como invitado para seguir el debate en persona.