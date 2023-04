Bibiana Iglesias Pérez

Bibiana Iglesias será candidata a la alcaldía de San Cibrao das Viñas como cabeza de lista socialista en las elecciones municipales del 28M.

Así se presenta Iglesias para los comicios:

"Quero ser alcaldesa deste Concello porque chegou o momento de que alguén se tome en serio a este municipio, faremos políticas para as persoas. Coñecemos as demandas dos cidadáns porque levamos moito tempo na rúa, falando con eles, sobre todo escoitandoos e trasladando as peticións ao organo de goberno. Poremos á xente por diante, poremos as mulleres no centro da poíitica municipal, porque non se defende a igualdade xogando con ela, por iso gobernaremos en clave de xénero."