Tenemos una reconversión

Hay palabras que apestan por cómo suenan y por lo que nos recuerdan. Yo no fui espectadora de la segunda reconversión industrial –soy del año 1985--, pero siempre la he tenido presente y tengo la convicción de que he vivido otras, aunque no se les hubiese llamado así. Porque quedaba feo. Lo de ahora con la flota pesquera en aguas comunitarias, por ejemplo, si no es una reconversión, que venga el comisario Sinkevicius a decirme cómo le llamamos entonces. Y no me vale transición, reformulación ni ningún otro palabro de charlas mindfulness.

A lo que iba: la electrificación de la industria del automóvil. No podemos cuestionar el objetivo, que es ineludible. La cuestión es cómo se ejecuta el proceso, a qué velocidad y quién tiene que costearlo. Porque sabemos que va a ser caro en materia de empleo, como estamos viendo ya.

No defiendo regar con fondos públicos a ningún sector, porque entonces también la pesca, por ejemplo, debería tener acceso a ayudas para la renovación de flota para mejorar consumos o habilitación; lo tiene prohibido. Solo sugiero que una transición de estas características, en un contexto de ultracapitalismo y globalización plena, debería tener en cuenta el coste que conlleva.

Hablando de tener en cuenta cosas: ¿qué tal lo de no injuriar al presidente de un gobierno democrático, de un país además donde el capital gallego lleva defendiendo su buen hacer desde hace más de treinta años? Javier Milei puede hacer lo que quiera con su salud y eso no da derecho al ministro Óscar Puente para remangarse la camisa y lanzarle un dardo por cuestiones que no son políticas.

Será por asuntos susceptibles de debate y crítica, ¿verdad? Pero no, que queda más tuitero acusarlo de drogadicto. Que digo lo mismo: si lo es, peor para él. Como si no tuviésemos ya bastante lío.

Llévalo como mejor puedas. Feliz semana.

