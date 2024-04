El naval de la provincia de Pontevedra capta solo 4 de los 81 millones del Perte

Dentro de los cuatro proyectos tractores que resultaron beneficiados, no todas las iniciativas que se presentaron recibieron fondos. De hecho, no son pocas las firmas asentadas en Pontevedra que intentaron rascar alguna ayuda del Perte Naval y no fueron capaces.

Así, en lo que respecta a la iniciativa Inncodis, la redondelana Magallanes Renovables y la mosense Ganaín se quedaron fuera. También a Astilleros Cardama, Freire, Nodosa o Citic Censa se le denegaron subvenciones en este proyecto tractor.

En lo que respecta a Tecnaval 2025, se denegaron ayudas a las auxiliares Wärtsilä e Ibercisa, ambas asentadas en el área de Vigo. Además, esta última figura como la única que desistió a otra iniciativa en el marco del mismo proyecto tractor. Según el Ministerio, porque “no ha constituido las garantías necesarias exigibles”.