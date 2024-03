“Stellantis Figueruelas es importante y estratégica, como también lo es Vigo”

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, participó el viernes en un foro en la localidad de Binéfar, en Huesca. Allí, el catalán siguió parte de las mesas y ponencias, se reunió con el presidente de la comunidad, Jorge Azcón, mantuvo encuentros con empresarios locales y clausuró el foro con un apasionado discurso a favor del mundo rural, en el que también tuvo tiempo de anunciar nuevas ayudas para Stellantis Figueruelas en el marco del Perte VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado). Allí, Hereu atendió EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, del mismo grupo editorial que FARO.

–La industria es un sector determinante. ¿Qué se puede esperar de su gestión?

–La suma de muchos factores, como la experiencia de la crisis de 2008 o la pandemia, han hecho ver la necesidad de aumentar la autonomía estratégica de Europa y, por tanto, de España. Esto ha generado un impulso y una recuperación de la fuerza de las políticas industriales. Uno de los grandes objetivos del Gobierno del que formo parte, que tiene que ver con una estrategia europea, es la reindustrialización. La defensa, el desarrollo y la transformación del tejido productivo. Es importante para España. Nuestro ministerio tiene la responsabilidad de aplicar recursos que no existían hace ni cinco ni diez años para fomentar la transformación de la industria y fortalecerla. Es un volumen de recursos que nunca antes hemos tenido. El presupuesto del Ministerio de Industria de 2023 es cinco veces el del 2018 gracias a los programas Next Generation.

–¿Cuál es su plan para lograr esa reindustrialización?

–Por un lado, acometer todos los Pertes que tenemos en marcha, que van desde la automoción al agroalimentario, los chips, el sector farma y, uno que es muy transversal, como el de descarbonización, que ayuda al esfuerzo de transformar energéticamente muchos sectores. Me gusta ver todo esto expresado en la realidad concreta de cada autonomía o municipio. Los Pertes al final tienen nombres y apellidos. Por eso he venido a La Litera. Me interesa aproximarme a la realidad.

–El sector del automóvil es un puntal. La planta de Stellantis en Figueruelas, como la de Vigo, aspira a la plataforma industrial STLA Small para garantizar su futuro. ¿Recibirá las ayudas suficientes?

–Con Stellantis, como con cualquier otra empresa de la automoción, estamos trabajando. Sabemos de la importancia estratégica de la compañía. La tiene la planta de Figueruelas, que es una de las más grandes de España. En el Perte VEC I ya se le asignaron 59,1 millones, fundamentalmente para el tema de baterías (fábrica). Y como anunciamos el viernes, esta semana han salido resoluciones del segundo Perte VEC –de la línea B— con las que aplicamos otros 54,4 millones a la planta para la electrificación y mejoras de la cadena de montaje. Ya llevamos 113,4 millones asignados a Figueruelas, que es evidente que tiene toda la posibilidad de presentarse a nuevas convocatorias.

–¿Y Balaídos?

–Estamos pendientes de nuevas resoluciones en el Perte II, la sección B, porque estamos en el proceso. También es verdad que, como en otros temas, habrá un Perte VEC III donde las empresas se pueden acoger. Si he dicho que Figueruelas es importante y estratégica, también lo es Vigo. Cuando uno visita cualquier ciudad de estas toma la conciencia de lo importante que es la industria del automóvil, porque es una gran tractora de muchas cosas.

–El otro gran proyecto de Stellantis en España es una gigafactoría de baterías, también en Aragón, ¿se hará realidad?

–Es un objetivo absolutamente deseable, no solo para el ministro, sino por todos.

–El grupo espera un mayor apoyo público tras quedarse con una cuarta parte de lo que pedía en el anterior Perte VEC y de lo concedido a iniciativas similares como las de Seat o Envisión. ¿Cuándo llegarán esos fondos?

–Cuando se presenten a las diferentes convocatorias. Hay que recordar que tenemos tercer Perte VEC, que hemos ampliado hasta 500 millones, y habrá un cuarto.

Jordi Hereu, en la entrevista. / JAIME GALINDO

–¿Peligra esta gran inversión?

–No quiero especular sobre esto. Tengo confianza en que los procesos irán bien. Le toca a la empresa presentar los proyectos, que tienen una gran importancia. Deseo y espero que todo irá bien, entre otras cosas porque España tiene muchas plantas que son muy competitivas. Venimos de una enorme trayectoria de Stellantis en España. Solo espero que le podamos añadir muchas más décadas de fabricación en nuestro país, ahora con claves nuevas, de movilidad eléctrica.

–¿Se ha reunido con Carlos Tavares?

–No. Me he reunido con ejecutivos europeos. Tenemos mesas permanentes de trabajo con Stellantis, al igual que con otras empresas. Hay una relación permanente. Hace dos meses recibimos a máximos responsables europeos. Lo que nos expresaron es que las plantas de Figueruelas y Vigo son muy competitivas y que tiene la voluntad de afrontar su transformación, paro lo cual se presentan a los Pertes porque, como es lógico, precisan ayudas públicas.

–El arranque del coche eléctrico en España va lento.

–Somos un gran país productor de automóviles, el segundo de Europa. La verdad es que los resultados de las diferentes marcas en España han sido muy positivos en 2023. A esto hay que añadirle un empuje en la demanda nacional. Esto pasa por generar un plan de estímulos e incentivos que sea claro para el mercado y nos permita ir ganando cuota de movilidad electrificada. También en dar soporte a toda la infraestructura de recarga, que ha tenido una evolución positiva, pero hay que dar claridad y certeza al consumidor. Si logramos estas dos cosas daremos un salto.

–Las empresas están también muy pendientes del Perte de descarbonización.

–Hasta el 17 de abril está abierta la línea uno, de 1.000 millones. Mi mensaje es que presente las empresas, a esta línea y a las que vendrán. Los Pertes están para agotarse. También el del Agro, que tendrá una segunda convocatoria en el segundo semestre dotada con 300 millones. Y las empresas que se beneficiaron del Agro 1 cobrarán íntegramente las ayudas en abril.

–En las empresas industriales preocupa la propuesta de Trabajo de reducción de la jornada laboral.

–El aumento de productividad en muchos sectores hace, que, sin el debate político de ahora, ya haya habido reducción. En muchos convenios esto es una realidad. Otro tema cómo se implementa. Deseo que sea a partir del diálogo entre los agentes sociales, que tan buenas lecciones nos han dado al tomar decisiones por acuerdos.

–Nombrado las renovables. Existe una creciente reivindicación de que haya un mayor consumo de energía allí donde se produce y poder así generar riqueza.

–Sí, es un buen principio. Es absolutamente legítimo el que se diga: si somos grandes productores de energía, está bien exportar a otras zonas, pero tiene que ser también un recurso para la reindustrialización.

“En el campo hay retos importantes: todos los componentes de la cadena de valor se tienen que ganar la vida” –¿Cuáles son sus prioridades en turismo? –España es un país líder. Cuando uno tiene esta posición, uno podría optar por no hacer nada porque todo va bien, o ir generando políticas para mantener este liderazgo, como estamos haciendo, a través de una sostenibilidad triple: económica, ambiental y social. –¿Se trata de no morir de éxito? –No morir de éxito en algunos sitios y, al mismo tiempo, repartir equitativamente los beneficios del turismo. Por eso en Aragón hemos invertido en patrimonio histórico o estamos reformando e impulsado paradores. Necesitamos desconcentrar, que los que nos visitan del mundo descubran los mil y un valores que hay en España y que no son tan conocidos. Esto beneficia a aquellas comunidades que históricamente no han sido epicentro del turismo. –En su visita a Huesca se ha hecho visible la protesta agraria, ¿cómo ve los problemas del campo? –Hay una creciente conciencia de que el ámbito rural es estratégico, sobre todo tras todo lo vívido en los últimos años. El sector agroalimentario es básico y no se puede dar por sentado. El reto demográfico, que pasa por afianzar población en el territorio, se basa en que haya prosperidad, lo que depende en gran medida de la sostenibilidad de la agricultura y la ganadería. Es un debate europeo porque allí se marcan las reglas. Hay que escuchar y trabajar con los interlocutores sociales. Hay retos importantes: todos los componentes de la cadena de valor se tienen que ganar la vida. Esto es un principio fundamental. Tenemos la suerte tener un ministro de Agricultura como Luis Planas, que se bate el cobre en Europa y tiene un conocimiento profundo de estos asuntos.

Suscríbete para seguir leyendo