La “Ence portuguesa” busca suelo en Galicia para más eucalipto: tiene ya 1.500 hectáreas

Los montes de eucalipto son arena de batalla política. Fue uno de los temas de agrio debate, de hecho, en la reciente campaña electoral portuguesa. El líder conservador –y virtual futuro primer ministro–, Luís Montenegro, fue cuestionado con insistencia sobre su futura política forestal y las nuevas plantaciones de especies de Eucalyptus. No solo por el contenido de su programa –explícitamente, Alianza Democrática (AD) plantea “incrementar la productividad y las materias primas disponibles de las principales zonas forestales, con plantaciones de zonas abandonadas ocupadas por bosques”–, sino también por la apuesta decidida del partido de ultraderecha Chega, potencial socio, por tumbar la Estratégia Nacional para as Florestas. En virtud de esta norma, promovida por António Costa tras el incendio de Pedrógão Grande, está prohibido aumentar las áreas de eucaliptales hasta el año 2030. Y fue esta misma Estratégia la que precipitó, en el año 2018, el desembarco a lo grande en Galicia de la antigua Portucel Soporcel, ahora The Navigator Company: empezó a comprar y arrendar parcelas para abastecerse de madera de este tipo y contrarrestar el veto de Lisboa. Van a quedarse a muy largo plazo: la multinacional busca hoy más terrenos en la comunidad tras haber ampliado la superficie contratada en un año un 50%, hasta contar ahora con unas 1.500 hectáreas de suelo en producción.

“No somos solo compradores de madera en Galicia desde el mismo momento en que alquilamos tierras por 12 o por 14 años, y compramos cuando existe la oportunidad”, certifica el director de Abastecemento de Madeira del grupo, Gonçalo Vieira. “Es una señal clara de que vamos a estar aquí por lo menos durante más de dos décadas, y eso es un mensaje importante que trasladamos tanto a nuestros proveedores como a los propietarios, actuales y futuros”. A través de la revista Produtores Forestais, que la propia Navigator edita, ha divulgado un completo dossier en el que certifica que los montes gallegos son claves para garantizar el suministro de materia prima. Cuenta ya con una base estable de productores –como Maderas Carril o Hermanos García Rocha– y equipo propio en la comunidad: coordinador de Logística (Abel Fernández), responsable de Compras (Celso Marra) o jefe de arrendamiento o compra de terrenos (Óscar Carro). De sus dos parques logísticos gallegos Navigator envía cada semana 13 convoyes cargados de madera hacia Portugal, además de en torno a una treintena de buques mercantes anuales. En suma, los terrenos contratados en Galicia le reportan ya en torno a medio millón de toneladas anuales.

Banco de tierras

“Cuando la demanda de la industria de papel crece, por mucho eucalipto que se corte, ya no es suficiente. Y las empresas, tanto españolas como portuguesas, tienen que importar de fuera de Europa”, destaca Marra. Teniendo en cuenta el carácter ultraminifundista de la propiedad en Galicia, Navigator acaba de promover un proyecto piloto, denominado ATOMO, “diferenciador de lo que se hace” en la comunidad. Se trata de un banco de tierras “para aumentar escala y contribuir a potenciar áreas de reducida dimensión, no mecanizables, pero con gran potencial de productividad”. De momento ATOMO cuenta con 120 hectáreas, con una inversión a medias entre la antigua Portucel y los dueños de los terrenos, que aspira a ser un “escaparate de lo que la compañía puede hacer en Galicia”, explica en la revista. “Si este proyecto piloto tiene éxito, como creemos –explica el director de Abastecemento de la empresa, Gonçalo Vieira–, el objetivo es ampliarlo a otras partes de Galicia, con otros socios”.

El grueso de la superficie gallega contratada está en las provincias de Lugo y A Coruña, en concellos como Rois o Coirós. La actividad para ganar terrenos es intensa, con reparto de octavillas por bares o supermercados ofreciendo buenas condiciones a cambio de la madera. De las 1.500 hectáreas que ya ha amarrado, 700 se explotan en régimen de arrendamiento. “De esas, 450 hectáreas tienen nuevas plantaciones de eucalipto”, abunda la publicación. En Galicia, la Xunta procedió, como Portugal, a limitar la proliferación de esta especie. Lo hizo con una moratoria que prohibe nuevas plantaciones de esta especie hasta el año 2025, aunque podría modificarse en función de los datos que arroje el Inventario Forestal Continuo, encargado a las universidades de Vigo y Santiago.

Anuncios por bares de A Coruña y Lugo. / Expresso/Cedida

Anuncios por bares de A Coruña y Lugo: “Tu monte en buenas manos” Son anuncios distribuidos por bares, locales sociales o supermercados en aldeas de las provincias de Lugo y A Coruña. “Arrendamos y compramos terrenos forestales de eucalipto”. La extensión de nuevas plantaciones está vetada en Galicia hasta 2025 y hasta 2030, al menos de momento, en Portugal. “Nos encargamos de todas las inversiones necesarias para la plantación y mantenimiento durante la vigencia del acuerdo”, ofrece The Navigator Company. “No se verá afectado por ningún accidente, incidencia o plaga”.

