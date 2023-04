El cerco luso al eucalipto eleva otro 60% las plantaciones de Navigator en Galicia

El 17 de agosto de 2017, solo dos meses después de la tragedia de Pedrógão Grande, el Gobierno de António Costa publicó un decreto ley para fijar las “ações de arborização e rearborização” en suelo portugués. Tras aquel gigantesco incendio, que costó la vida a más de 60 personas, se señaló principalmente a un único culpable: no a la falta de política de prevención forestal ni a la nula profesionalización de los servicios de extinción, sino al eucalipto. “No están permitidas las acciones de arborización con especies del género Eucalyptus”, fijaba en su artículo tercero. En marzo del año siguiente, 180 días después de la publicación de la norma en el Diário da República, ese veto entraba en vigor. Se prohibían nuevas plantaciones hasta el año 2030, a fin de que la superficie total ocupada por esta especie no superase las 812.000 hectáreas en todo el país. Y fue cuando empresarios lusos empezaron a mirar hacia el norte. The Navigator Company, la antigua Portucel Soporcel y mayor pastera del otro lado de la raia, anunció ese mismo verano una expansión en suelo gallego que ya ha consumado. El pasado ejercicio incrementó cerca de un 60% la superficie bajo gestión en la comunidad, hasta las 955 hectáreas, como ha informado el grupo a sus inversores.

Navigator triplica en Galicia las plantaciones de eucalipto mientras las reduce en Portugal “Debido a la insuficiencia de la producción nacional de madera en cantidad, la empresa tiene que aumentar la importada, ya sea de España o de otros mercados más lejanos, para asegurar el abastecimiento de las fábricas, sin restricciones, en la(s) próxima(s) década(s)”, expone literalmente el documento. En Galicia, el grupo que dirige António José Pereira anticipa además un incremento de la actividad de “exploración silvícola” en las tres provincias en las que ha llegado a acuerdos con propietarios de montes. No las detalla –tampoco los concellos donde cuenta con 42 “unidades de gestión” o plantaciones–, aunque de su exposición se desprende que son las de Lugo, Pontevedra y A Coruña. En el ejercicio 2021, de acuerdo a sus propios registros, las áreas de plantaciones gestionadas por Navigator en Galicia era de 601 hectáreas. Así que su incursión hacia el norte, de momento, ha sido muy fructífera. Los especímenes plantados tienen un valor de casi tres millones de euros La antigua Portucel Soporcel destinó algo más de 4,2 millones de euros el año pasado a nuevas plantaciones y replantaciones de eucalipto. Aunque en su Relatório de Contas no concreta el tipo de especie que explota en suelo gallego, los únicos “activos biológicos” que tiene clasificados en España son de eucalipto. Están valorados en cerca de tres millones de euros, frente a los 119,5 millones de los que dispone en Portugal y en Mozambique. En el país africano ha lanzado un programa expansivo mucho más ambicioso, en las provincias de Zambézia y Manica, con 14.000 hectáreas de plantaciones de eucalipto bajo gestión. “En 2022 –detalla el informe anual–, Navigator gestionaba unas 106.000 hectáreas en Portugal continental, de las cuales alrededor del 55% eran activos propios y el resto procedía de arrendamientos a propietarios. De este total de hectáreas, el 73% son eucaliptos. Además de esta superficie en Portugal, hay unas 1.000 hectáreas en España (región de Galicia) y 14.000 hectáreas en Mozambique”. En el caso gallego, su proyecto ya dispone de una fuerte estructura en origen y logística. The Navigator Company atribuye su apuesta por estos montes por las “similitudes” con los de Portugal. “El grupo dispone en Galicia de una cadena de abastecimiento completa e integrada, con la compra de madera, arrendamiento y adquisición de tierras, reforzada con un sistema de tres parques logísticos”. Dos de ellos, abunda, son “marítimo-ferroviarios, que permiten la exportación” de troncos cortados de esta especie. La mayor parte de la actividad de carga se produce en los puertos de A Coruña y Ferrol, con un fuerte peso también del transporte por ferrocarril, no mediante camiones. Estrategias políticas La vuelta de tuerca que el Ejecutivo de António Costa dio a la denominada Estratégia Nacional para as Florestas respecto al eucalipto delimitó en ese tope de 812.000 las hectáreas máximas plantadas de esta especie en todo el país, que era el área que ocupaban en el año 2010, tras lo que se produjo un crecimiento desaforado. Para plantar nuevos eucaliptales, un promotor debe asegurar la reconversión de explotaciones antiguas con especies autóctonas. Si no pueden hacerlo, deberán ceñirse a terrenos ya plantados, sin incrementar su extensión bajo ningún concepto. En Galicia, la Xunta ha procedido a una decisión similar, pero de mucho menor alcance. Lo hizo con una moratoria que prohibe nuevas plantaciones de esta especie hasta el año 2025, aunque podría modificarse en función de los datos que arroje el Inventario Forestal Continuo, encargado a las universidades de Vigo y Santiago. De acuerdo a los datos del Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) portugués, de las casi 540.000 hectáreas que ardieron en su territorio en el año 2017, más de 127.000 fueron eucaliptales. Pero lo que más ardió fueron terrenos de arbustos y pastos, motivo por el que colectivos como la Federação Nacional das Associações de Proprietários Florestais (FNAPF) han reclamado la derogación del veto al eucalyptus porque aseguran que las plantaciones profesionales están bien gestionadas y no tienen, per se, riesgo de incendio. Un reclamo que no ha sido atendido en Lisboa y que ha recibido una fuerte reprobación de las organizaciones ecologistas, máxime debido a la falta de precipitaciones en Portugal y a la gran cantidad de agua que necesita esta especie. Los datos En GALICIA ⚬ Área total: 955 hectáreas ⚬ Unidades de gestión: 42 ⚬ Activos biológicos: 2,9 M€ ⚬ Provincias: 3 ⚬ Exportación: Tren y barco En PORTUGAL ⚬ Área total: 106.800 hectáreas ⚬ Unidades de gestión: 1.324 ⚬ Municipios: 169 ⚬ % Áreas de eucalipto: 73 ⚬ Activos biológicos: 119,5 M€