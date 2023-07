Hasta hace no tantos años, los procesos de negocio de una compañía no sufrían cambios durante décadas o si lo hacían eran de forma leve. Hoy en día, después de la pandemia de COVID, todo el mundo es consciente de que un acontecimiento imprevisto de tal magnitud puede obligar a modificar de un plumazo procedimientos como pedir las vacaciones, el modo de atender a los clientes o cómo solucionar una incidencia “porque estamos todos encerrados en casa y ya no puedes atender presencialmente”. Un escenario en el que “o tienes un 'software' profesional que te deja documentarlos y comunicarlos rápido o lo puedes pasar mal como empresa”.

Y esto es precisamente lo que aporta GBTEC, como explica su director de desarrollo de negocio en España, Antonio Sánchez. Una compañía de matriz alemana con más de 15 años de experiencia que cuenta con sedes en la comunidad, concretamente en Vigo y A Coruña, que fueron creciendo hasta alcanzar el entorno de las 35 personas. Talento ‘made in Galicia’ que aporta una parte importante del 'software' que produce la firma, que ya cuenta entre sus clientes con marcas tan destacadas como Porsche y Rolls, a las que ahora se suman otras como Indra y Alsea, operador internacional que lleva en España franquicias como Burger King, Domino’s, Starbucks, Vips, Ginos o Foster Hollywood. En total miles de restaurantes. Sobre esta última, explica Sánchez en entrevista concedida a EL CORREO GALLEGO, medio del mismo grupo que FARO, que “implantaron nuestro 'software' el año pasado y les estamos ayudando. Se pone ahora en producción el primer proceso digitalizado para cambiar la carta de los restaurantes, algo que no es tan sencillo cuando tienes miles de establecimientos”, relata. “De hecho, desde que se les ocurre el nuevo plato hasta que puedes ir a comprarlo pasan varios meses de coordinación de muchos departamentos. Hasta ahora lo hacían a base de muchas reuniones, 'check list' de tareas.... y han decidido digitalizar el proceso que implica a todos los departamentos y tener un cuadro de mando en tiempo real de como va. Porque no cambian una sola carta. A lo mejor tienen 60 cambios en paralelo de todas las franquicias y en distintos estados, y hay que coordinar todo eso. Nuestro 'software' sirve para eso”, detalla. Indra es otro de sus clientes más recientes, con el que firmaron este mismo año. “Están en un proceso de transformación digital interna. Están cambiando y mejorando sistemas. Son muy potentes en tecnología hacia sus clientes, hacen proyectos punteros desde hace años, pero internamente les tocaba ahora evolucionar y transformar la compañía y han comprado nuestro 'software' para apoyar esa transformación”, comenta el responsable en España de GBTEC. “Implantar una herramienta profesional les va a ahorrar muchísimo tiempo”, añade a renglón seguido. "Una vez que tienes todo documentado y tienes claro como es tu proceso, alguna de esas actividades puede ser realizada automáticamente en lugar de por personas, lo que permite ganar eficiencia en el proceso" De hecho, los cálculos realizados por la empresa gracias a un cliente que antes utilizaba 'software' ofimático para modelar documentación y documentar procesos y ahora utiliza su producto, el ahorro aproximado “es el doble de tiempo, que es muchísimo”. “Esto en lugares como Alemania donde las horas de trabajo son caras es muchísimo dinero”, concreta. “Antes de empezar una actividad es básico documentar y organizar todo”, aconseja Sánchez, pues cuando se trata de una compañía grande, con más de 70 u 80 procesos, “cada vez que hay un cambio hay que revisar uno por uno todos los ficheros para ver donde aplica , enviar un correo electrónico a todos los empleados, etcétera. Entonces es muy útil tener un sofware profesional que facilita todo esto”. Bancos o aseguradoras, que tienen que pasar auditorías de cumplimiento y deben tener todo documentado, son los sectores que según apunta, “bien por obligación o por convicción”, más están apostando por este tipo de herramientas de gestión de procesos. También hay mucho campo de crecimiento en la automatización. “Una vez que tienes todo documentado y tienes claro como es tu proceso, alguna de esas actividades puede ser realizada automáticamente en lugar de por personas, lo que permite ganar eficiencia en el proceso. Ahí puedes llegar a un 30 o un 40 % de ahorro dependiendo del grado de automatización”. En cuanto a la polémica surgida en torno a la sustitución de personas por máquinas para el desempeño de ciertas funciones, Sánchez opina que es algo inevitable, como ya sucedió en otras etapas. A su juicio, aquellas tareas repetitivas y sencillas sin valor añadido que pueda hacer un robot de 'software' “van a desaparecer”, porque “no tiene sentido tener a una persona 8 horas realizándolas”. Con todo, matiza que de momento un robot de 'software' no hacer labores creativas ni tomar decisiones, por lo que no todos los puestos están en riesgo. Nada que envidiar a Alemania De hecho, GBTEC busca nuevos profesionales. “La idea es seguir creciendo en Galicia”, confirma el director de desarrollo de negocio. “De aquí a fin de año podrían incorporarse cuatro o cinco personas. Ahora buscamos un arquitecto de 'software', pero en general hacen programadores para desarrollo de todos los perfiles.” Y es que según su experiencia, el “talento, la dedicación y la preocupación” en Galicia “es la misma que en Alemania. La única diferencia es que “el salario es más bajo”. También es idéntica la dificultad par encontrar perfiles especializados. En este punto, admite que su compañía “juega con un poquito de ventaja porque al trabajar con Alemania y con equipos alemanes podemos pagar salarios más altos que la media en España”.