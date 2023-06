Las patronales del metal exigen el fin de la huelga para negociar y los sindicatos lo ven “un brindis al sol”

Los trabajadores del metal en la provincia de Pontevedra están convocados hoy otra vez a una jornada de huelga para protestar por la situación de las negociaciones del convenio, el de mayor calado en la industria de Galicia con unos 33.000 trabajadores afectados de 3.700 empresas. Van cuatro paros tras los organizados ya los días 15, 20 y 22. Los dos últimos marcaron un punto de inflexión en el conflicto, y no para bien. El plante delante del Ifevi de Vigo deslució la inauguración de la feria Mindtech y las medidas de control policiales para que no se repitiera la situación en la clausura acabaron provocando enfrentamientos con los manifestantes. Las tres patronales hablan de “violencia y agresiones que están impidiendo una negociación efectiva en condiciones de normalidad”. Para sentarse otra vez a hablar, Asime, Atra e Instalectra reclamaron ayer mediante un comunicado a la prensa que se suspenda la huelga. Pero lo sindicatos aseguran que no se pusieron en contacto con ellos. “Es un brindis al sol”, valoró Celso Carnero, secretario general de CC OO Industria en Vigo.

Dicen las empresas que las negociaciones “nunca se han roto”. Que de ellas partió la última reunión entre las dos partes el pasado 19. Fueron seis horas de maratón para intentar salvar in extremis el impacto a Mindtech. “Se acercaron posturas”, aseguran, “la parte empresarial hizo el máximo esfuerzo, presentando su mejor propuesta hasta el momento”. “La decisión estaba tomada de antemano” y CIG, CC OO y UGT “querían ir sí o sí a esa huelga y provocar el tremendo daño que se causó al sector y al conjunto de la economía y trabajadores gallegos”, indican Asime, Atra e Instalectra, que “están estudiando acciones judiciales” para reclamar a los sindicados “los elevados daños económicos” en Mindtech, “incluso con responsabilidades personales e individuales de carácter penal y civil”. "Más fuego" Los representantes de los trabajadores creen que el envío de una nota de prensa en lugar de hablar con ellos es el ejemplo de que la petición de las patronales es “de cara a la galería”. “Claramente no tienen ningún tipo de intención”, lamenta Carnero, que se pregunta también por qué tardaron cinco días en dar este ultimátum. “Es una manera más de marear, de meter fuego y leña –afirma–. Que se sienten y traigan lo que tienen que traer”. Ante este conflicto y el que se vive también en el sector del comercio de alimentación, la Confederación de Empresarios de Pontevedra amenazó ayer con parar la negociación colectiva “si se producen graves altercados”. “No nos temblará el pulso”, advirtió su presidente, Jorge Cebreiros.