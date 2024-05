Miri Pérez por fin respira tranquila tras haber cambiado de grupo. La concursante no pasó unas buenas semanas con algunos de sus compañeros de concurso. Los enfrentamientos entre ellos se repetían constantemente, pero finalmente se ha ido al otro bando.

En su marcha a la otra playa Miri ha querido llevarse con ella a Paolo, el coco que tiene y que se ha convertido en su gran confidente en sus momentos de mayor soledad. El problema fue que uno de sus excompañeros se lo había llevado. En concreto, Aurah.

Miri no paraba de buscar el coco por todas partes y, al ver que sus compañeros no le contestaban dónde estaba, no dudaba en colarse en la playa del otro grupo para dar con su paradero."¿Qué haces aquí?", le preguntaba Gorka al verla en su playa. "No puedes estar aquí, esta no es tu playa", le decía Ángel.

"Déjate ya de tonterías, que te calles ya, que nos dejes tranquilos, vete a tu playa", explotaba Blanca Manchón. "Estoy harta, yo no quiero estar aquí, pero si me cogéis mis cosas me las devolvéis y me piro", respondía la concursante pidiendo su coco.

"Esta tarde has incumplido las reglas saltando la valla en busca del coco Paolo, supongo de que eres consciente de que vas a ser penalizada por haber incumplido las reglas, cuando vuelvas a tu playa vas a descubrir esa penalización", le informó Sandra Barneda durante la gala después de mostrarle los vídeos de lo que había hecho.