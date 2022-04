Navigator triplica en Galicia las plantaciones de eucalipto mientras las reduce en Portugal

La tragedia de Pedrógão Grande, en junio de 2017, dejó una huella indeleble en Portugal. No solo humana –fallecieron 64 personas y otras 135 resultaron heridas en el incendio–, sino también sociocultural, ambiental y política. El Gobierno de António Costa, entonces en coalición con el Bloco da Esquerda, armó en aquel momento la denominada Estratégia Nacional para as Florestas, una hoja de ruta que pretendía reconvertir toda la política forestal del país y reducir la tasa anual de áreas ardidas al 0,8% del total. Sin abordar la falta de medios de extinción, su nula profesionalización o el abandono de los montes, la Estratégia señalaba al eucalipto como la principal –y casi única– causa de los incendios. El enemigo a contener. Así, Lisboa determinó la prohibición de nuevas plantaciones de esta especie: para 2030 no podrían superar las 812.000 hectáreas. Este fue el motivo por el que la gran pastera lusa, The Navigator Company (antigua Portucel Soporcel), empezara a buscar otras zonas donde crecer. Y encontró Galicia. El grupo, que gestiona más de 105.000 hectáreas de terreno en la Península Ibérica, se expande en suelo gallego mientras repliega esfuerzos en el portugués.

“El área forestal gestionada por la compañía en la Portugal continental disminuyó un 2% en comparación con 2020. En Galicia, toda en régimen de arrendamiento, aumentó un 69%”, expone Navigator en el informe anual remitido a los inversores. En el caso gallego, abunda, las nuevas plantaciones de eucalipto se triplicaron en 2021, el mismo año en que la Xunta aprobó una moratoria para la expansión de esta especie. Si sus nuevas plantaciones gallegas de Eucalyptus globulus abarcaron 82 hectáreas en 2020, el año pasado se dispararon hasta las 206. Es un avance del 150% interanual. “La estrategia comercial forestal de Navigator tiene fuertes raíces en Portugal, debido a la ubicación de sus complejos industriales y la calidad del producto del eucalipto. Sin embargo –prosigue el extenso informe, de 432 páginas–, teniendo en cuenta que la cantidad de madera disponible en el país es insuficiente para las necesidades de la compañía, la compra de madera se extiende a otros lugares del mundo, como España (regiones de Galicia y Andalucía), Brasil, Uruguay y Mozambique”. El proyecto En suma, la antigua Portucel ha alcanzado las 601 plenamente operativas en territorio gallego. “En la región de Galicia, la compañía dispone de una cadena de abastecimiento completa e integrada”. Aunque toda su producción depende ahora de tierras alquiladas, la memoria anual de Navigator constata que también ha adquirido propiedades, aunque no especifica su coste o ubicación. El grueso de la madera de la que se abastece en la comunidad procede de la provincia de Lugo. “Tenemos toda la logística necesaria, desde la recepción de madera (parques logísticos) al transporte, por vía ferroviaria y marítima”. La compañía ha adquirido también terrenos, pero no los explota todavía Su presencia en Galicia continuará, por lo tanto, creciendo. A fecha de formulación de sus cuentas anuales, la pastera de Setúbal tenía 32 unidades de gestión en los montes gallegos, agrupadas en solo dos concellos y “cumpliendo con los principios expresos de su política forestal”. Buena muestra de la importancia que tiene el eucalipto para Navigator es que el grueso de sus nuevas plantaciones en Galicia se centraron en esta especie. Las nuevas siembras de “otros árboles” fueron de solo siete hectáreas en un año, y las destinadas a agricultura se redujeron un 93% (hasta ocupar solo 10.000 metros cuadrados). A lo que sí tuvo que destinar recursos fue a pavimentaciones para facilitar su operativa logística (pasó de 8 a 21 hectáreas, un alza del 122%). En paralelo a su fortísima expansión en solo un año, las rentas abonadas a terceros –propietarios de los terrenos gallegos– superaron el medio millón de euros. “Siguen prohibidas las acciones de forestación con especies del género eucalipto, por lo que no es posible aumentar la superficie de eucalipto”, incidió, este invierno, el ministro de Medio Ambiente y Acción Climática, João Pedro Matos Fernandes. Portugal es el quinto país del mundo con mayor exposición forestal a esta especie. En el caso gallego, la decisión de poner coto al eucalipto en Galicia supuso un giro en la postura mantenida hasta entonces por la Xunta. Esta especie foránea tuvo un crecimiento espectacular en los últimos años hasta el punto de que ocupa ya 422.000 hectáreas de superficie, casi el doble de lo previsto en el anterior Plan Forestal de 1992. el proyecto 32 áreas de gestión concentradas La superficie que explota The Navigator Company se concentra en dos concellos. Ha adquirido parcelas, pero no concreta dónde. Un crecimiento en fase expansiva Si a cierre de 2020 la compañía contaba con 356 hectáreas plenamente operativas, ahora explota ya más de 600. El eucalipto, una especie clave Sus nuevas plantaciones de eucalipto han crecido un 131%, hasta alcanzar ahora las 470. su exposición a otras especies es residual.