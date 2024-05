Kiko Jiménez volvía a la carga en la última gala de 'Supervivientes'. Hace un par de días insinuó que las playas de Honduras podrían haber sido testigo de una posible infidelidad de uno de los concursantes. El novio de Sofía Suescún dejó caer que Marieta y Gorka se daban besos fuera de cámaras.

Marieta lo negó en su momento, pero el concursante siguió insistiendo y en el último programa' y, para sorpresa de todos sus compañeros, puso contra las cuerdas a los dos protagonistas de sus acusaciones.

De nuevo, los dos volvieron a negarlo y Gorka cargó sin miramientos contra su compañero. Aunque la negativa duró pocos días porque Marieta ha decidido romper su silencio y confesar ante Sandra Barneda lo que había ocurrido entre ellos cuando las cámaras no grababan.

"Voy a ser justa contigo, con el público y los compañeros. El otro día no fui sincera del todo porque me puso un poco en compromiso y es verdad que han habido besos en la comisura. Sí, besos eléctricos. Gorka es muy cariñoso y aquí obviamente necesitamos cariño. Yo no tengo ningún compromiso y me he dejado", aseguró la concursante.

"Para mí son besos de deseo. No sé para él, pero para mí lo son", respondió ante la pregunta de Sandra Barneda. "No son imaginaciones mías. Lo han dicho varios compañeros y tengo que ser justa y decirlo. Si no lo hubieran visto, me callo", aseguró.

"Él es muy cariñoso y por la mañana nos levantábamos, dormíamos al lado. El otro día también me dijo que quería dormir conmigo y entonces pues eso, cuando nos vemos nos damos dos besos y son como muy cerca, ¿sabes?", dejó caer.

"Yo creo que si él no tuviese pareja, hubiera tirado para adelante en público por lo que yo veo de él. Con Miri o Aurah no lo he visto y todo el mundo lo dice menos sus tres amigos. Creo que no es una cosa de mis sensaciones, sino que lo ha visto todo el mundo", terminó afirmando.