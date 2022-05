Usuarios de la tarjeta Solred protestan al no recibir el descuento al combustible

“Iba a repostar y en la gasolinera me decían que me aplicaban el descuento a final de mes, pero cuando me llegó la factura vi que no había descuento”. Quien habla es una autónoma viguesa que prefiere mantener el anonimato para no vincular el nombre de su empresa con lo ocurrido, pero que manifiesta a FARO su malestar por el hecho de no haber recibido el descuento al carburante prometido por Repsol para los usuarios de la tarjeta Solred. Su enfado es mayor toda vez que Repsol anunció que a estos clientes se les haría la devolución de 20 céntimos por litro decretada por el Gobierno más otros 10 a cuenta de la propia empresa.

“El banco me dijo que todos los usuarios de esa tarjeta teníamos el mismo problema, pero me remitieron a Repsol”, cuenta. “Los llamé y me dijeron que estaban al tanto de la situación y que estaban intentando solucionarla, pero no me dieron fecha. Después les mandé un e-mail con la documentación que justifica que no se me aplicó el descuento, pero no me respondieron”, ahonda. Su caso, por el que le corresponden “unos 30 o 40 euros”, no es el único. Distintos usuarios en redes sociales manifiestan haber experimentado situaciones similares con esta tarjeta. “El mes siguiente” Fuentes de la empresa energética reconocen a este periódico que el problema efectivamente existe, pero hablan de incidencias con algunas entidades concretas. Esa tarjeta es “una mixta, que dan los bancos y que funciona como tarjeta Repsol en los establecimientos Repsol y como tarjeta de crédito en otros locales”, explican. Con respecto a qué ha pasado con ese descuento prometido, desde la empresa presidida por Antonio Brufau aseguran que “hay algunas entidades financieras que no han incluido el descuento en la liquidación de este mes y lo van a incluir en la liquidación mensual del mes siguiente”. Además, aseguran, “estas entidades están informando a los clientes” y las demás ya han hecho el descuento oportuno. El bono a los combustibles ahorrará más de 90 millones a los conductores en Galicia La empresa prometía en un comunicado del pasado marzo que este descuento estaba disponible para los profesionales del transporte y autónomos “hasta el 30 de junio en las más de 3.300 estaciones de servicio de Repsol en España”. Es precisamente el 30 de junio cuando vence el plazo de vigencia del descuento de 20 céntimos por litro de combustible decretado por Pedro Sánchez para hacer frente al incremento de los precios. “En un contexto como el actual, de altos precios de los carburantes, provocado por el incremento de las cotizaciones internacionales de las materias primas como consecuencia del conflicto bélico en Ucrania”, Repsol decía tomar “de nuevo la iniciativa” para aliviar la situación económica de quienes ya dispusieran de una tarjeta Solred o de aquellos que quisieran darse de alta como nuevos usuarios de dicho medio de pago.