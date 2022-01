Barreras se liquidará con reclamaciones y deudas por más de 100 millones de euros

La primera demanda interpuesta por Havila Kystruten por el fiasco del doble pedido de cruceros a Hijos de J. Barreras se dirigió, en un tribunal británico, contra Abarca. El importe era ya entonces abismal: 36,8 millones de euros, más intereses y gastos. En caso de un fallo favorable a la naviera noruega, la aseguradora tendría que ejecutar un procedimiento de recuperación posterior contra el astillero. Pero el escenario cambió el pasado verano, con Douglas Prothero como presidente, cuando Barreras lanzó su propia demanda contra Havila. La firma de la familia Sævik procedió entonces a un cambio de estrategia: mediante una contrademanda (counterclaim, en el argot jurídico anglosajón), pasó de reclamar esos cerca de 37 millones a la aseguradora a hacerlo directamente contra el astillero, y le añadió 10 millones extra por cada uno de los barcos que no recibió. Es una de las contingencias que han hecho inviable la venta de Barreras en bloque –no solo sus instalaciones–, pero no es la única: la sociedad anónima se liquidará con reclamaciones por más de 100 millones de euros.

El caso Havila se dirimirá en una sala de la High Court of Justice of England and Wales en julio. Mientras que la compañía noruega da por hecho que vencerá el pleito por el incumplimiento del astillero, Barreras argumentará retrasos en los pagos de su cliente, que le causaron problemas de liquidez a mediados de 2019 y amplificaron su insolvencia. Pero otro de los pedidos en litigio no tiene estas dudas: Naviera Armas abonó 28 millones de euros en la entrada en vigor de un ferri de 191 metros de eslora del que nunca se cortó una chapa, y que tenía que haberse entregado hace casi un año. La naviera española, que ha lanzado un SOS a la SEPI por 100 millones, ha iniciado su propio procedimiento de recuperación para ingresar este importe. La aseguradora en este caso es Barents Re, que tendría que proceder del mismo modo que en el caso descrito de Abarca. Aunque el buque nunca se empezó, sí que se realizaron trabajos técnicos y pedidos, que quedaron sin pagar. En suma, son facturas por unos 2,5 millones de euros.

En todo caso, el grueso de las auxiliares afectadas son las que estuvieron vinculadas a los Havila, que también atrapó a compañías dedicadas a la construcción de bloques de acero. Según las últimas cuentas anuales disponibles de Barreras, estas deudas superan los 9,5 millones. El principal de la deuda financiera quedó saldada con el pago del tax lease, y el pasivo de los proveedores del crucero Evrima (para The Ritz-Carlton Yacht), gracias a una subvención aprobada por el Consejo de Ministros.

Claves

La contrademanda de los Sævik La naviera Havila pasó de reclamar 37 millones, más intereses, a elevar su petición en 10 millones por cada uno de los dos barcos que nunca recibió.