Contrademanda en Londres contra Barreras: Havila le exige 57 millones

Las construcciones 1710 y 1711 de Hijos de J. Barreras fueron anunciadas como contratos revolucionarios para la industria naval gallega. Dos buques costeros de pasajeros con propulsión híbrida, con la mayor cantidad de baterías a bordo del mundo y capacidad para navegar cuatro horas sin emitir un gramo de CO2. La decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones noruego de lanzar a concurso las rutas marítimas entre Bergen y Kirkenes rompió el extensísimo monopolio de la naviera Hurtigruten, y dio entrada en este servicio al grupo Havila. Un emporio con actividad offshore o turística, pero que no tenía barcos para llevar pasajeros, menos aun con los duros requisitos en materia medioambiental de Oslo. El otoño de 2018 encargó cuatro cruceros pequeños: dos al astillero turco Tersan y otros dos a Hijos de J. Barreras. Los made in Vigo fueron bautizados como Pollux y Polaris. Pero el proyecto fue un desastre: errores de diseño –los buques tenían sobrepeso, con lo que no podían acceder a los puertos nórdicos, de bajo calado–, falta de financiación e impagos llevaron a astillero y naviera a demandarse mutuamente. Havila reclamó de inicio una indemnización de 36,8 millones de euros, pero ha agigantado este importe: exige cerca de 57 millones de euros, “más costes, comisiones y gastos”.