El naval gallego lanza un ‘mayday’ ante el derrumbe de su actividad: “Es imparable”

Según los registros de la Secretaría General de Industria, el naval gallego cerró el primer semestre con un volumen de 135.271 CGT. Este es un indicador que computa el número de botaduras, puestas de quilla y entregas de buques, hitos que reflejan el volumen de trabajo de esta industria. Y es una cifra muy limitada, la más baja en cinco años. Y eso que está inflada.

Solo Freire, Armón Vigo y Nodosa firmaron pedidos en el primer semestre, con 4 buquesE Las deudas de Barreras y la frágil situación del sector en toda Europa dificultan el futuro

En las estadísticas de Madrid figuran unidades que no están en fase de construcción, y distorsionan la realidad de un sector en severas dificultades. Atribuye a Hijos de J. Barreras, por ejemplo, dos buques en cartera, que no se harán en Vigo. El crucero Evrima no solo se entregó anticipadamente a la armadora Cruise Yacht (The Ritz-Carlton Yacht Collection), sino que ya se rompió en junio el contrato con el astillero vigués para su finalización; del ferri de Armas, que tenía que haberse entregado el pasado abril, nunca se cortó ni una chapa. Y lo mismo sucede con tres barcos (dos multipropósitos y la patrullera Nordsoen), parados en Cardama. “Es preciso que el Ministerio corrija de forma severa las expectativas de la cartera de pedidos por tratarse de algo irreal e ilógico”, censura el gerente del clúster naval Aclunaga, Óscar Gómez. Su preocupación es máxima.

“La bajada importantísima de carga de trabajo en el naval gallego es imparable”

“Es preciso tomar medidas urgentes para ayudar a las empresas a solventar la falta de trabajo que se cierne sobre Vigo y, sobre todo, sobre Ferrol”, abunda Gómez. Los astilleros gallegos pusieron en vigor cuatro contratos hasta junio.

Son más y de mayor carga de trabajo que los tres firmados en el mismo periodo de 2020, cuando el COVID asestó un tijeretazo a la actividad global. Construcciones Navales Paulino Freire (Freire Shipyard) fue el más activo, con sendos oceanográficos para Emiratos Árabes y para el Instituto de Investigación de Monterey Bay Aquarium (MBARI).

Asturias es líder en ocupación, por encima de Galicia y de País Vasco

Continúa trabajando, además, en las modificaciones del lujoso Azzam, en el refit del Falkor Too (ex Polar Queen) y en un superyate de 111 metros de eslora, recién botado. Armón Vigo arrancó con un pesquero para la armadora argentina Empesur –tiene en cartera un arrastrero para Islandia y un oceanográfico para Irlanda–, y Nodosa con una draga para la gallega Canlemar. En Marín prosiguen, por su parte, con los mercantes multicargo para Royal Arctic Line.

Más allá de estas tres atarazanas, de momento, la nada.

En la industria viguesa, a este escenario, se suma la herencia que ha dejado la gestión del equipo de Douglas Prothero, cesado como presidente ejecutivo de Barreras, recuerda el gerente de Aclunaga.

“Añadimos aquí los problemas financieros generados por los impagos e incumplimientos de las partes involucradas en los proyectos más complejos, como son Barreras, y la difícil solución de los demás”.

Pese a la capilaridad, experiencia e internacionalización de las auxiliares, los tímidos registros de contratación en otros países “dificultan la ayuda”. Como publicó FARO, la mitad de las 300 empresas adscritas al clúster han prescindido de trabajadores en el último año; se ha perdido al menos el 40% de la mano de obra. “Nuestra misión –zanja Óscar Gómez– se centra y justifica ahora en mantener la actividad productiva de Galicia que, aún siendo el 40% del total nacional, no es para nada suficiente ni próxima a lo necesario”.