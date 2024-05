El doctor Adolfo Sarandeses habla el día 11 sobre la problemática de la obstrucción nasal

El próximo día 11, a las 12.00 horas, en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero tendrá lugar a conferencia que, bajo el título de Obstrucción nasa”, ofrecerá Adolfo Sarandeses, catedrático de Otorrinolaringología de la Universidade da Coruña en la que abordará la problemática de obstrucción nasal y sus afecciones en la salud.

Sarandeses explicará como la obstrucción nasal es una de las causas más frecuentes en una consulta de otorrinolaringología pero también en atención primaria, pediatría y alergología. Es un bloqueo del paso del aire por la nariz, con el que el aire no llega en condiciones óptimas a los pulmones porque al no pasar por la nariz no se humidifica, calienta ni limpia adecuadamente.

Constituye un problema importante de salud porque además de los gastos que supone en consultas hay que añadir pruebas complementarias que muchas veces son necesarias para establecer una diagnosis y además, tratamientos médicos y quirúrgicos para resolver este problema. También subrayará cómo los pacientes con obstrucción nasal tienen peor calidad de vida ocasionada por la sequedad de la garganta al tener que respirar por la boca y además suenen tener un peor descanso nocturno, lo que también puede afectar al rendimiento laboral.