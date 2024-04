La Diputación destina 124.000 euros a poner en valor el entorno del curro de la Rapa das Bestas

La Diputación de Pontevedra aprobó ayer en sesión de junta de gobierno un convenio de colaboración con el Concello de A Estrada en virtud del cual la institución provincial destinará 124.000 euros a poner en valor el entorno más inmediato del curro de Sabucedo, en el que se celebra la ancestral Rapa das Bestas. El presidente, Luis López, explicó que estos fondos están destinado a “renaturalizar” la Carballeira do Campo do Medio, una iniciativa que encuentra encaje en el Plan de Sostibilidade Turística del Destino Deza-Terra de Montes, con un presupuesto total de dos millones de euros de los fondos Next Generation.

“Por vez primera realizamos esta acción par apoyar una de las celebraciones más icónicas de la provincia, una experiencia 100% Rías Baixas y una de las fiestas más singulares, declarada de interés turístico internacional”, apuntó Luis López. Indicó que con esta inversión se va a poner en valor la Carballeira do Campo do Medio como recurso ecosistémico en el entorno del curro, recuperando los valores ecológicos y creando un lugar que permita disfrutar de este espacio durante todo el año. Se precederá a regenerar la robleda, se cubrirán las raíces de los árboles y se adecuarán las pendientes para evitar las escorrentías, reparando asimismo los vallados de madera e instalar un mirador en O Curuto. Se mejorará también la zona de acampada que se usa durante los días de Rapa.

La obra en este entorno de Sabucedo fue incluida entre las prioridades establecidas por el Concello de A Estrada durante el proceso participativo para la redacción del Plan de Sostibilidade Turística del Destino Deza-Terra de Montes.

Por otro lado, el gobierno provincial también aprobó ayer destinar 600.000 euros al Concello de A Estrada para la pavimentación de vías rurales, en el marco de la línea 1 de inversiones del plan +Provincia, la misma en la que Cerdedo-Cotobade percibirá 110.469 para la pavimentación del acceso a A Revolta. Este municipio recibirá, al abrigo de la línea 3 de este plan –la de activación de empleo–, 162.028 euros para contratar a 25 personas como podadores desbrozadores motosierristas forestales (12), encofradores (5), conductores operadores de maquinaria forestal (3), pintores de vías urbanas (2), cantero (1), conductor de camión (1) e ingeniero técnico forestal (1).