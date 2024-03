Sólo hay un 10 % de titulaciones en la USC con notas de corte más altas que en 2016

La Universidade de Santiago oferta en el actual curso académico 2023-2024 un total de 37 grados en el campus de Santiago, a los que se suman ocho dobles grados. De la cifra total, 29 grados y todos los dobles grados cerraron su matrícula en la convocatoria ordinaria (oportunidad regular para presentar exámenes y evaluar el rendimiento académico), según los datos publicados en la página web de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (Ciug) durante estos últimos años. Desde 2016, sólo el 10% de las titulaciones han subido su nota de corte.

Las notas de corte más altas corresponden al doble grado de Matemáticas y Física (13,456), el doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas (13,000), el doble grado de Comunicación Audiovisual y Periodismo (12,942) y el doble grado en Maestro de Educación Infantil y Maestro de Educación Primaria (12,494). En el apartado de titulaciones únicas, las que tienen una nota de corte más altas son Medicina (12,690) y Odontología (12,436). También superaron la calificación de 12, Biotecnología y Matemáticas. Se trata de una nota que se fija con la calificación más baja que obtuvo el último alumno en acceder a una determinada carrera.

Al contrario, las que cerraron su matrícula con las notas de corte más bajas coinciden como siempre con las titulaciones de menor demanda por parte de los estudiantes siendo las correspondientes a la convocatoria extraordinaria, conocida como ‘segunda oportunidad’. Se trata de Ciencia Política y de la Administración (5,260), Lenguas y Literaturas Modernas (5,490), grado en Trabajo Social (5,618) y Geografía y Ordenación del Territorio (5,374).

En palabras de Maite Flores Arias, delegada del rector de la USC en la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), la evolución positiva de las notas de corte se debe al cambio de modelo de examen en las pruebas de selectividad. “En 2016 había un exame que tiña unha opción A e unha opción B. En cambio agora estamos cun modelo heredado da pandemia no que todo é susceptible de ser elixido e todo ten que ter a mesma puntuación”, explica en detalle a EL CORREO GALLEGO. Por este motivo, el alumnado es capaz de dejar, cuando se presenta a la ABAU (unas pruebas que representan el 40 % de la nota de acceso a la universidad), una parte sen estudiar (hasta el 25%) para “centrarse en certos temas e preparalos mellor”.

Cada año estas notas varían, y las últimas tendencias parecen indicar que lo hacen a la alta, auque hay excepciones. Las carreras universitarias que han disminuído sus notas de corte desde el curso 2016-2017 al actual son Ciencia Política y Dirección de Empresas (7,536 frente a 5,260); Ingeniería Química (9,160/ 7,927); Lengua y Literatura Inglesas (6,774/ 5,330); Lengua y Literatura Modernas (5,744/ 5,490); Periodismo (10,530/ 9,740) y el doble grado de Derecho y Relaciones Laborales (10,027 / 9,508). Se trata, según Flores Arias, de “pequenas singularidades”. Asegura, por lo tanto, que la tendencia en los últimos años es la de superar la nota de corte en “case todas” las titulaciones ofertadas.

Medicina

Hace ocho años, uno de los grados más populares de Galicia, Medicina, tenía un 12,278 de nota de corte. Este curso ha subido casi medio punto hasta 12,690. Desde el curso 20-21 la más alta se alcanzó en el año 2021 con un 12,925.

Siguiendo por la rama Ciencias, el grado en Química, que este curso cerró su nota de corte en 10,080, creció más de dos puntos desde el curso 16-17 cuando se situaba en 7,520. En el caso de Óptica y Optometría, que se sitúa cercana al 9, en concreto en el 8,882 hace ocho años se fijaba en 8,108. También en el área de Ciencias de la Salud, Enfermería cerró su matrícula con un 11,420, puntuación que creció desde 2016, cuando era 9,700.

En las titulaciones de Administración y Dirección de Empresas y Derecho, englobadas en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas, también hubo evoluciones al alza. En ADE se pasó de un 6,342 a un 8,380 (una diferencia de más de dos puntos desde el año 2016 al presente curso). En el caso de Derecho, en ese mismo periodo hubo un crecimiento, aunque menor, de unas setenta centésimas pasando del 8,374 al 9,093.

Como ejemplos de titulaciones de Artes y Humanidades también se percibe esa subida en las notas de corte en el grado en Historia (8,980 frente a 7,070) y en Lengua y Literaturas Españolas (8,690 frente a 5,000). Reparando en las ingenierías que se imparten en el campus de Santiago, de Informática y Química, hubo crecimiento al alza de la calificación más baja que obtuvo el último alumno en acceder ambos grados desde el curso 2016-2017 en Informática (9,958/ 11,070).

Alternativas

Hay que tener en cuenta que desde el curso 16-17 aumentó la oferta académica de la USC. Se incorporó Biotecnología, Criminología, Gestión de Empresas Hoteleras e Inteligencia Artificial. En titulaciones dobles se ofertan ahora el doble grado de Farmacia y Óptica y Optometría y el doble grado en Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria.

De cara al próximo curso, marcado por los cambios en el modelo de la EBAU, Maite Flores detalla que deja de existir la ‘optatividad’ y se avanza hacia un modelo de examen competencial con más casos prácticos. “Daráselle aos alumnos un marco onde aplicar os conceptos que teñen adquiridos, algo que nos centros non se está avaliando así polo momento”, apunta. Esta situación hará que se desconozca la tendencia para los próximos años en referencia a las notas de corte. “O que temos claro é que o vindeiro ano vai ser un punto de inflexión polas formas de examinar e as formas de calificar”, comenta. Flores cree que “as notas de corte non se manterán tan elevadas”.