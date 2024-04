El plátano cuenta con un montón de beneficios nutricionales. Rico en potasio, este fruto contribuye a la recuperación muscular y ayuda a regular los niveles de agua perdidos durante el ejercicio.

Además de ser una fuente de carbohidratos, proporciona vitaminas esenciales como la C y B6, así como minerales como hierro y magnesio. Pero su principal problema es que madura muy pronto. Seguro que más de una ocasión te has comprado unos cuantos plátanos en el supermercado y a los pocos días has visto como su calor se había vuelto prácticamente negro.

Cuando te pase esto no será necesario que los tires. Aprovéchalos y preparar un delicioso banana bread saludable con el cuidar la línea y disfrutar de un dulce casero, nutritivo y delicioso, siguiendo los pasos de una experta de MasterChef.

Ingredientes

3 plátanos medianos muy maduros.

1 huevo.

45 gr de aceite de coco.

80 gr de azúcar de coco.

65 gr de maple syrup.

2 cucharaditas de levadura en polvo.

Una pizca de sal y canela en polvo.

Un puñado de nueces y chocolate negro picado.

180 ml de bebida de avena (o tu alternativa vegetal favorita).

140 gr de harina de almendra.

125 gr de harina de trigo sarraceno y arroz.

110 gr de copos de avena sin gluten.

Elaboración:

Precalienta tu horno a 175ºC. En un bol, mezcla todos los ingredientes, excepto las harinas. Añade las harinas y remueve bien hasta conseguir una masa homogénea. Hornea aproximadamente durante 1 hora, vigilando el interior para calcular el tiempo exacto.

Este Banana Bread es ideal para un desayuno especial o como un tentempié saludable. Además, es una receta con plátanos maduros que encantará a los niños y a toda la familia.