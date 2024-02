Lalín y Costa da Morte se consolidan entre los seis selectos destinos astroturísticos gallegos

Galicia cuenta con seis destinos turísticos y una casa de turismo rural con el distintivo Starlight y es la tercera comunidad autónoma con más certificaciones, tras Castilla La Mancha y Canarias. Esta semana la Fundación Starlight, que es la que otorga estas distinciones, confirmaba que Costa da Morte ha sido el destino elegido para acoger en octubre el VII Encuentro Internacional Starlight, que reunirá a profesionales, empresas, entidades públicas y privadas, medios de comunicación, monitores y guías.

Costa da Morte se consolida así como destino referente en el astroturismo. La presidenta de la Fundación Starlight, Antonia Varela, asegura que “aunque es uno de los destinos turísticos más recientes de la red, lleva un camino ascendente y tiene una sólida estrategia astroturística, a la que se suma el gran compromiso de las administraciones públicas y empresas responsables del territorio, afines a los principios de la red Starlight”. Varela resalta asimismo que el referido encuentro internacional “es también estratégico para toda Galicia”.

Desde la Asociación Turística Costa da Morte (CMAT), ente gestor del geodestino que abarca 17 ayuntamientos, consideran que supondrá “una oportunidad única” de posicionamiento internacional como destino turístico, estableciendo un precedente para futuros eventos que generará oportunidades económicas a corto y medio plazo.

El presidente del colectivo y alcalde de Zas, Manuel Muíño, afirma que “é algo importantísimo para nós; unha gran sorpresa. Temos traballo por diante, pero unha gran ilusión polo que vai representar para a Costa da Morte e para Galicia un congreso deste estilo”.

La candidatura de Costa da Morte, que ofreció además de sedes y servicios, estaba avalada por la implicación de los diferentes agentes, el sector turístico local, su conectividad e instalaciones y un amplio abanico de actividades científicas y lúdicas. En este sentido, están previstos desde obradoiros de astrofotografía y observaciones de estrellas desde un dolmen, hasta rutas en kayak, entre otras.

A este respecto, el presidente de la Asociación de Profesionais do Turismo de Costa da Morte (APTCM), Pepe Formoso, destaca que “nós non traballamos independentemente. Somos un todo, tanto os dezasete concellos como os empresarios e tamén os medios de comunicación, que ao final son os que contan as historias. É unha gran oportunidade”. Asimismo, Formoso resalta la potencialidad del mencionado congreso a nivel turístico para la zona porque “os participantes van ser xente proactiva e futuros clientes dos nosos establecementos”.

De planificar y coordinar el encuentro se encargará la Mesa Starlight formada por directivos de CMAT y su secretaria técnica, además de representantes de los miembros honoríficos, como Turismo de Galicia y la Diputación de A Coruña; el catedrático de la USC Jorge Mira; Mavi Lezcano, de la UDC; y la propia presidenta de la Fundación Starlight, Antonia Varela.

Destacan además que ésta será una edición “especialmente relevante” dado que la reunión internacional coincidirá con el V Encuentro de Guías y Monitores Starlight y la II Conferencia Internacional Starlight de Astroturismo, que se celebran cada tres años, y que en 2024 tendrán lugar entre el uno y el cinco de octubre.

Los ejes transversales de estas citas serán el astroturismo, el desarrollo sostenible local, el patrimonio natural y cultural vinculado a la luz de las estrellas, la protección del cielo y la difusión de la astronomía.

Además de Costa da Morte, en el ámbito de Compostela, el municipio de Lalín es otro de los destinos turísticos Starlight. Completan la lista en Galicia el Parque Nacional Illas Atlánticas, Trevinca, el Concello de Muras (Lugo) y la Biosfera Mariñas Coruñesas.

El municipio lalinense, cuna del astrónomo Ramón María Aller, cuenta en la parroquia de Maceira con un mirador situado a 743 metros de altitud, desde el que se puede disfrutar de una vista que acerca al visitante a las principales cumbres de la comarca de Deza, las sierras de Faro, Candán y Carrio, e incluso el Pico Sacro de Boqueixón. De noche es además, según destacan desde Turismo de Galicia, “un lugar privilegiado” para contemplar el cielo en todo su esplendor “incluyendo una perfecta vista de la Vía Láctea”.

Por su parte, el Parque Nacional Illas Atlánticas ofrece espectaculares noches en sus islas, que invitan a una “contemplación inmejorable” del cielo estrellado, resaltan desde Turismo de Galicia. Cuenta además con centros de interpretación del cielo nocturno y dos estaciones que miden su brillo.

En Trevinca, la Vía Láctea y el Camino de las Estrellas constituyen el eje del destino Starlight, que abarca un espacio delimitado por las cumbres de A Tablilla das Lagoas, Pico Maluro y O Rañadoiro. Un entorno privilegiado para contemplar el cielo, por su altitud y por estar alejado de núcleos de población.

Y en Muras, al norte de la provincia lucense, la Sociedade Galega de Historia Natural promueve diversas actividades astronómicas y encuentros de astrofotografía. Este destino ofrece diez puntos de observación. Por su parte, la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas se extiende por 17 ayuntamientos y es el primer Destino de Ecoturismo Certificado de Galicia. Hay diversos espacios aptos para disfrutar del cielo nocturno, una actividad que se puede complementar con la exquisita gastronomía de la zona.

Por otra parte, la Fundación Starlight también certifica casas y hoteles rurales comprometidos con la observación del firmamento y la calidad del cielo. Es el caso del establecimiento Casa da Pedreira, ubicado en el municipio de Cuntis (Pontevedra), que organiza jornadas de observación guiadas y ofrece información sobre los propósitos del proyecto.