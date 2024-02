Las mesas fetiche de cada partido

Las decisiones de calado que toman los gobernantes afectan por igual a un residente en una gran urbe como al que lo hace en una aldea en riesgo de despoblamiento. Pero las artes de la política no se manejan igual en un barrio en el que la mayor parte de sus vecinos ni se conocen que en una parroquia que socialmente se articula casi como una gran familia. Solo los políticos con años de experiencia a sus espaldas son capaces de improvisar de manera certera el resultado que obtendrá su partido en buena parte de las mesas de su municipio.

Cada proceso electoral es distinto, pero existen factores en los que la demoscopia es casi irrelevante por las tendencias de voto de determinados grupos sociales. Los datos oficiales de las elecciones autonómicas del pasado domingo nos permiten conocer, por mesas, cuáles fueron las formaciones políticas con más apoyo en los colegios electorales de Deza y Tabeirós-Montes.

En primer lugar nos centraremos en el Partido Popular, también claro vencedor en las comarcas. La mesa con mayor porcentaje de apoyo al partido de Rueda fue la lalinense de Maceira [en la que también ejercen su derecho los vecinos de Albarellos y Alemparte], con un insultante 83,6 por ciento de las papeletas emitidas. Si salir de la capital dezana, en el colegio electoral de Xaxán [compartido con los lugares de Pareizo y Cotarelo, de la parroquia de Goiás] el PP obtuvo el 78,3%, mientras que en tercera posición aparece la mesa de O Castro, en Dozón, con el 77,6%. En esta votan también los vecinos de Carballeira y Parada (As Maceiras), Sanguiñedo y Bidueiros. Volviendo a Lalín, feudo popular, las siguientes mesas con mayor respaldo para los populares son las de Anzo [incluye la parroquia de Busto] y Prado [con Méixome] en las que se situó en el 77 y el 75,3 por ciento, respectivamente.

Los peores registros para el PP procedieron de dos mesas urbanas de A Estrada (46,54 y 46,4 por ciento) y en la de Presqueiras (Forcarei), con el 43,2%,

El BNG tuvo en A Estrada sus mejores resultados absolutos y en cinco mesas urbanas de este municipio se movió entre el 36,5 y el 40% de apoyos, dato que no fue superado en ningún otro colegio electoral de las comarcas. El menor índice de confianza al equipo de Ana Pontón se registró en Guillar (Rodeiro), Anzo y Maceira (Lalín), donde los porcentajes se quedaron en el 15,1; 13 y 10,4 por ciento.

La mesa de Presqueiras (Forcarei) fue la que más alegrías le dio al PSOE en las comarcas y allí lograron el 30,9 por ciento de las papeletas. Las siguientes son las de San Salvador (Rodeiro), Codeseda (A Estrada), Negrelos (Rodeiro) y Taboada-Vilar (Silleda), con horquillas de apoyos que oscilan entre el 24,1 y el 19,6 por ciento. La cara menos amable para la candidatura de Besteiro la mostraron los electores de Bendoiro (Lalín), O Castro de Dozón y Noceda-Madriñán, con apoyos de solo el 3,9; 3,3 y 0,9 por ciento.

Vox y Sumar

Vox y Sumar son dos de las fuerzas que se quedaron fuera del Pazo do Hórreo al no lograr los votos mínimos exigidos y en las comarcas los ciudadanos tampoco confiaron en ambos partidos. El partido de Abascal marcó su techo en la mesas estradenses de Nigoi y Callobre, con 8 y 10 papeletas, que le otorgaron el 4% de todas las depositadas en las urnas. Algo más del 3% cosechó en una mesa urbana de Forcarei, en la de Bendoiro-Santiso (Lalín), O Sisto [ahí también vota el lugar de As Maceiras, de la parroquia homónima] (Dozón) y en dos urbanas de Lalín y Silleda.

La mesa cruceña de Fontao, donde votan los vecinos de San Pedro de Losón, fue la más favorable para Sumar que, con siete papeletas, logró el 4,4% de todas las emitidas. Las cuatro siguientes, ya con entre el 2,8 y el 2,5%, fueron mesas urbanas estradenses.

Maceira iza la bandera del PP en la provincia

A las 8 de la mañana del pasado domingo quedaban constituidas las 1.344 mesas electorales de la provincia de Pontevedra y en los centros de votación arrancaba una jornada que situaría a los populares como fuerza dominante. El PP logró casi el 44% de los votos emitidos, porcentaje que parece insignificante si se compara con el 83,6 por ciento de la mesa lalinense de Maceira. En esta urna los populares marcaron su récord provincial, con una de A Lama (82,3%) por detrás y la también lalinense de Xaxán (78,3) completando el podio pepero pontevedrés. Pero es más, la mesa de Maceira [recordamos que en este colegio electoral también votan los vecinos de Albarellos y Alemparte] también se cuela entre el ranking autonómico y es la cuarta de las 3.951 mesas repartidas por la geografía gallega en la que el PP ganó de manera casi insultante. Solo mesas de Avión, Quintela de Leirado y Leiro, todas en la provincia de Ourense, superaron a la lalinense, con porcentajes del 90,3; 90 y 87,7. Los mejores registros del PP en Lugo y A Coruña se registraron en colegios electorales de O Saviñao y Tordoia, con el 81,9 y el 83,4% de los votos emitidos en cada caso.