Los siete ediles de la oposición cruceña frenaron con su voto en contra la aprobación del presupuesto para este año, cifrado en 4.960.700 euros. Al no pasar este trámite, tampoco pudo hacerse efectiva la modificación puntual de la Relación de Postos de Traballo (RPT), que pretendía valorar un puesto administrativo en Secretaría, y redefinir plazas tanto de auxiliares administrativos como de operarios de servicios múltiples, una tarea que ya había quedado pendiente hace más de 15 años, en 2008.

Plazas vacantes en Urbanismo

Fue precisamente la RPT la que centró el debate: Nova Alternativa, Bloque y PP incidieron en que en esta subida salarial no se contemplaba un puesto de administrativo adscrito a Intervención, que ejercía labores de contabilidad. Mientras esa persona estuvo de baja, cubrió sus tareas una empresa externa. Xuntos explicó que carecía del informe que debía hacer el jefe de departamento sobre ese puesto, y de ahí que no se contemplase. Desde el BNG, Álex Fiúza apuntó la necesidad de cubrir plazas en áreas como Urbanismo, mientras que Jesús Otero (PP) insistió en que esa modificación de la RPT “prioriza una discriminación personal contra una gran parte de los trabajadores”. Hay que apuntar que dicha modificación cuenta con el respaldo de los sindicatos CIG, Comisións Obreiras y CSIF.

Sobre el presupuesto en sí, a preguntas de Manuel Souto, el concejal de Nova Alternativa, el gobierno explicó que con los 398.000 euros de inversión, y echando mano de programas autonómicos y provinciales, se mejorarán pistas en Salgueiros; Piloño; Camanzo; Bodaño; Dorvisou; Pobra; Merza; Toiriz o Larazo, además de acometer una parte del saneamiento en Ferreirós o construir un tanque de agua en Carbia.

A preguntas del PP la concejala de Facenda, Mireya Otero, explicó que la ampliación del cementerio de Añobre se ejecutará con cargo al Plan Concellos (del que habrá que aprobar el plan de dotaciones, puntualizó Otero), y que el presupuesto baja determinadas cuantías como las ayudas a ganaderos porque en anteriores convocatorias no se agotó la partida, tras la interpelación del BNG. No hubo respuesta a por qué no se tramitó la bonificación del 90% del IBI, que había quedado aprobada en pleno a propuesta de los populares, ni si se construirá el centro de día.

Más fondos para el SAF

Mireya Otero apuntó que el presupuesto contempla gastos con precios ya actualizados en determinados servicios, como en protección social, que pasa de los 681.016 a los 1.142.098 en la actualidad. Para el PP el presupuesto de Xuntos es un retroceso al recortar inversiones: en 2019, el último aprobado por los populares, éstas eran de 1,39 millones, sobre un total de 4.760.000.

Sin embargo, Xuntos recalca que el documento que no logró sacar adelante ayer logra rebajar la deuda a 41.000 euros (era de 137.000 con el PP) y pasa de una aportación al Servizo de Axuda no Fogar de 12.000 euros con el PP a los 217.000 actuales. La concejala de Servizos Sociais, Noemí Lois, apuntó que la previsión en 2025 es aportar 361.000 euros de fondos propios. “Tenemos 2.490 horas mensuales del SAF, y la trabajadora social le reclamó más horas a usted, Jesús Otero, y usted se negó a pedírselas a la Xunta”, le espetó al líder de la oposición, que replicó con que se atienden a 40 personas, pero hay otras 95 en lista de espera.

Mireya Otero también pidió al PP local que consiga que la Xunta se comprometa por escrito con cuestiones como ayudas al comercio o al arreglo de los centros educativos.

Dedicación del 75% para Carlos Rodríguez

Xuntos sí sacó adelante, con el apoyo de Manuel Souto y la abstención tanto del PP como del Bloque, la dedicación parcial del 75% (1.200 euros) de Juan Carlos Rodríguez Martínez, quien lleva las áreas de Patrimonio, Urbanismo y Obras. Atenderá estas concejalías de lunes a jueves, aunque por las tardes realizará rondas por las parroquias para conocer el estado de sus vías de comunicación. Desde el PP Jesús Otero apuntó qué ocurriría en caso de que tuviese un accidente un viernes, jornada que el concejal ya no dedica a sus labores políticas.

Un pleno más, Otero y el actual regidor, Luis Taboada, volvieron a dejar en evidencia la mala relación que les une: hubo una llamada al orden a Otero cuando este intentó interrumpir una intervención de Mireya Otero, y durante el debate de una moción del PP sobre el arreglo de un camino en Merza, Taboada le aclaró que ya cuenta con todas las cesiones precisas para ensancharlo, a pesar de que presuntamente el PP intentó entorpecer estos acuerdos.

En un debate posterior con el BNG, centrado también en las mejoras viarias, Taboada indicó que sigue a la espera de que la Xunta atienda las peticiones, ya reiteradas, para mejorar la carretera que comunica el casco urbano con Vila de Cruces, así como las sendas de Piloño y de Carbia. El portavoz del Bloque, por su parte, recordó que su partido presentó meses atrás enmiendas a los presupuestos de la Xunta para este año con la intención de que incluyese mejoras en varias pistas de concentraciones parcelarias.