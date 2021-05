Comisións Obreras reitera al gobierno local que acometa modificaciones en la Relación de Postos de Traballo (RPT), tras constatar que en la mesa de negociación celebrada esta semana para aprobar los presupuestos de 2021 “no existe voluntad política para afrontar la RPT, y la petición expresa de Comisións en este sentido quedó sin ningún tipo de respuesta por parte del alcalde”, Luis Taboada.

La actual RPT presenta déficits, sobre todo en dos cuestiones: por un lado, no aborda la funcionarización de determinados puestos de empleo de carácter administrativo y que la legislación obliga a que estén desempeñados por funcionarios y no por personal laboral, “como está ocurriendo”, señala el sindicato. Por otra parte, la cuantificación económica del complemento específico no tiene un valor económico igual para el valor de los puntos que se le asignan a los distintos subconceptos retributivos de este complemento”. Comisións se queja de que las reivindicaciones laborales “son aparcadas indefinidamente”.