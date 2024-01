La sesión arrancó con la votación unánime de la urgencia y la toma de posesión de Manuel Requeijo Rey, que recoge el acta vacante tras la dimisión de Manuel Cuiña para concurrir en la candidatura del PSdeG a las autonómicas. A continuación, se presentaron los candidatos a la alcaldía, momento en que Ignacio Maril Pardo hizo uso de su turno de palabra para reiterar que “todo estaba premeditado” por parte del PSOE desde antes de las elecciones autonómicas y que, por tanto, es “un engaño” a la ciudadanía. “La candidata que hoy se presenta no es la que concurrió a las elecciones –dijo–. Es una nueva huida que demuestra la descomposición del grupo socialista, y eso no es bueno para Silleda. Así lo refleja también la ausencia del BNG”. Maril criticó la ausencia de los nacionalistas, “que deberían estar por respeto a la ciudadanía”, y defendió su candidatura por la misma razón y “por responsabilidad”.

En la votación por llamamiento, no hubo sorpresas: Pena obtuvo los seis síes del grupo municipal del PSOE, mientras que los cinco concejales del PP apoyaron a Maril. Al no obtener ninguno la mayoría absoluta –siete de los trece ediles que forman la corporación–, la candidata socialista fue proclamada por haber conseguido más votos.

La presidencia del pleno, que recayó en el socialista Antonio Ferro Losada, por ser el edil de más edad de la corporación, hizo entrega del bastón de mando a Paula Fernández Pena, que a las 12:15 horas inició su primera alocución como alcaldesa desde su dimisión el 16 de julio de 2013. Agradeció “la generosidad infinita” de Mónica González Conde y Jesús Taboada Lázara, quienes le antecedían en la lista y renunciaron a sus derechos en favor de su candidatura. “Mónica, fuiste, eres y serás el corazón de este grupo. Será un honor compartir contigo este bastón de mando”, proclamó Pena, que agradeció especialmente la presencia de “Suso” debido al “grave problema familiar” que afronta y para el que le “deseó lo mejor” en nombre de toda la coporación, lo que suscitó el único aplauso unánime de la sesión.

La ya regidora también lamentó el plantón de un BNG con el que “estamos obligados a entendernos” y mantiene “las manos tendidas” a sus dos ediles, que al comienzo del mandato ya dejaron clara su negativa a formar parte del gobierno local. Una oferta de “diálogo” que extendió al Partido Popular “en el marco del respeto” y “para conseguir acuerdos en beneficio de la ciudadanía de Silleda”. También se puso “a disposición de toda la ciudadanía de Silleda” para buscar lo mejor para el municipio, como, según indicó, viene haciendo desde 2007 en sus distintas responsabilidades.

Pena, que prometió el cargo con la mano derecha sobre la Constitución y la izquierda sobre el programa electoral con el que el PSOE, liderado por Manuel Cuiña, concurrió a las elecciones municipales de mayo de 2023. Elogió los logros de su antecesor y le agradeció la puesta en marcha de proyectos a los que su gobierno dará continuidad, porque “Silleda puede, quiere y debe crecer”. Y el primer proyecto anunciado por Pena para su nueva etapa es la compra de los terrenos necesarios para la creación del “Gran Parque Central” de Silleda. Este desarrollo urbanístico comprende la manzana que queda entre la Avenida de Trasdeza y las calles Progreso, Emilio Alonso Paz y Venezuela. El Concello iniciará el expediente para hacerse con el suelo, tal como prevé la memoria económica del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). También al amparo del PXOM –en vigor desde enero de 2023– se acometerá el desarrollo de la zona verde de la Empanada, en A Bandeira, otro de los compromisos anunciados ayer.

Pero la nueva regidora quiso dejar muy claro que este será el mandato “de la gente”. Por eso, se puso dos retos: reducir la lista de espera de la dependencia, con una reformulación completa de los servicios sociales; y dar continuidad a la inversión en el rural, previa apertura de “una ronda de contactos en todas las parroquias para conocer todas las necesidades de las personas”. “Losada, me vas a tener como copiloto”, dijo al concejal de Obras.

La igualdad será el eje de sus políticas. En este sentido, tras confirmar que González Conde seguirá siendo teniente de alcaldesa, subrayó el hito que supone para Silleda que, por primera vez, dos mujeres estén al frente del concello. “No creo que haya muchos municipios en Galicia ni en España”, apostilló.

Pena destacó “el buen hacer” de su gobierno y “la energía nueva” del edil entrante, así como la labor de la plantilla municipal. “Contamos con el mejor equipo de trabajadores, a los que siempre voy a defender de ataques a veces infundados”, advirtió la alcaldesa. También agradeció la presencia de los exediles Loli García, Klaus Brey, Benito Saavedra y Manuel Iglesias. La regidora, “mujer de emociones fáciles”, según confesión propia, también tuvo palabras de cariño para su familia, especialmente su madre y sus hijos.

Pena estuvo arropada por numerosos cargos socialistas, entre los que estaban el eurodiputado lalinense Nicolás González Casares; el parlamentario y secretario provincial del PSdeG, David Regades; los alcaldes de Rodeiro y Forcarei, José Luis Camiñas y Verónica Pichel; Luis López Bueno y Anxo Álvarez, concejales en A Estrada y Lalín; María Manteiga, responsable local en Vila de Cruces; o el propio Manuel Cuiña, de quien hereda el cargo y con quien se fundió en un abrazo tras su elección.

Diplomada en Arquitectura Técnica, Paula Fernández Pena (Silleda, 1971) fue la primera alcaldesa del municipio, entre 2007 y 2009 y de 2011 a 2013, año en que se convirtió en senadora. Entre 2015 y 2023 fue directora de gabinete en la presidencia de la Diputación. En julio de 2021 regresó como concejala a Silleda y asumió las competencias de Urbanismo, que mantiene, junto con las áreas de Medio Ambiente y de Promoción Económica.

Rey: “Lo que está sucediendo es un circo, no queremos participar”





El BNG dio plantón ayer al resto de la corporación municipal en el pleno de investidura tras la decisión unánime de su asamblea local de Silleda, por considerar que “lo que está sucediendo es un circo en el que no quiere participar”. Sus concejales, Erea Rey Presas y Xerardo Díaz Casal, comparecieron ayer en la sede que acaba de estrenar la formación –Rúa do Progreso, 72– acompañados por su responsable comarcal, Xoán Xosé Blanco Fernández.

El Bloque alude a los “rumores” previos a las elecciones de que Manuel Cuiña quería irse antes de finalizar el mandato, que “el propio exalcalde confirmó”. “Después de la espantada y el esperpento que se montó hace menos de seis meses cuando hizo una no dimisión, que dio mucho que hablar y en la que tensionó la situación política y a la ciudadanía, hoy queda claro que ya había pensado no solo no agotar el mandato, sino ni tan siquiera iniciarlo”, señalan los nacionalistas.

En este sentido, Rey y Díaz se preguntan “cómo se puede justificar que se presente para hacer algo que sabe que no va a cumplir”. Consideran que es una “perversión” de las elecciones, y más en unas municipales, cuyo sistema electoral es “casi presidencialista”. De hecho, es de obligado cumplimiento que las personas que encabezan las listas sean los candidatos a la alcaldía, a la que otros miembros de la candidatura solo pueden acceder por renuncia expresa de quienes les anteceden. “Aquí la ciudadanía no vota solamente una lista, sino que vota para que el alcalde sea la persona que encabeza esa lista, y solo en circunstancias anormales pasa al segundo, al tercero y así sucesivamente”, subrayan. Por eso, desde el Bloque se preguntan por qué, sabiendo que Cuiña se iba a ir, no pusieron como número dos a Paula Fernández Pena. Sostiene que la lista del PSOE se ha convertido en “un engaño” a los votantes, pues “precisaban hacerla de esa manera para que les dieran el poder y después hacer y deshacer a su antojo”, afirman.

El BNG acusa a los socialistas de querer convertir el Concello en su “cortijo particular” y de utilizarlo como “trampolín para sus ambiciones personales”. “Vamos a tener un alcalde dimitido que va en un puesto de no salida, y una nueva alcaldesa que sigue de número cuatro en las listas al Congreso de los Diputados, y en cualquier momento podría salir elegida. Qué sucedería entonces? Otra espantada?”, inquiere la nacionalista. “Es algo que puede suceder y que no hace más que reafirmarnos en nuestra postura de no querer participar en esto, porque nosotros no vemos así la política”. Asistir al pleno sería “ser partícipe de este acto”, ya que tanto su voto a favor como su abstención tendría el mismo resultado: “pervertir definitivamente la voluntad de la ciudadanía silledense que votó claramente en las urnas”. Es la razón principal por la que decidió ausentarse y dejar que este grupo asuma “la responsabilidad de este fraude”. “Nosotros sabemos para lo que fuimos escogidos y vamos a seguir trabajando como hicimos desde el minuto uno”, sentencian.