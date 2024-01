De nada sirvió el pleno extraordinario que forzaron los cinco ediles de la oposición política de Agolada para conocer la situación procesal del alcalde, Luis Calvo por el conocido como caso Farelo. El fiscal le acusa de un delito de falsedad documental y de otro de prevaricación por firmar el cierre de la depuradora de esta empresa con sede en As Trabancas.

Aún no hay fecha fijada para la celebración del juicio oral, y el regidor fue tajante ayer ante la petición de explicaciones del PP y del Bloque: “Déjenme en la balanza de la justicia y hagan su trabajo. Si hay que darle explicaciones a alguien, es a los jueces y no a ustedes, en este caso. Cuando llegue el momento presenten una moción de censura, y la votamos. Dejen de convocar plenos con cargo a los agoladeses”.

Fianza de 350.000 euros

Fue la intervención más larga del alcalde en una sesión que se acercó a los 17 minutos, y en la que la moción conjunta de populares y del BNG pedía solo cuatro cuestiones: de qué delitos se le acusa a Calvo y si puede haber responsabilidad civil o patrimonial del Concello; que Calvo continúe como edil pero que renuncie a la Alcaldía durante este proceso judicial “para no dañar la imagen de Agolada”, como indicó la portavoz del PP, Carmen Seijas; y que, en caso de no dimitir de forma voluntaria, los otros cinco concejales de PAyJ fuercen esa dimisión y uno de ellos asuma la Alcaldía. Por último, la moción proponía que sea Calvo, y no las arcas locales, quien costeen todo el proceso y la responsabilidad civil, en caso de ser declarado culpable. Cabe recordar que el juzgado le pide una fianza de 350.000 euros.

Sobra decir que los seis votos de PAyJ frenaron la moción, defendida por Carmen Seijas. Como de costumbre, volvió a haber roces entre el alcalde y la líder de la oposición, primero porque a Calvo no le convenció que Seijas no se ciñese a leer la moción y optase por ir explicándola, y después la propia Seijas tuvo que recriminarle al regidor que en lugar de escucharla, estuviese consultando el teléfono móvil.

Durante su intervención, Seijas dejó claro que este proceso judicial va a poner a Agolada “en una situación muy grave, quizá la grave de la democracia” en la historia local, y que además va a frenar cualquier intento de asentamiento empresarial en el concello. Insistió en que Calvo “firmó un documento para cerrar la depuradora de Farelo diciendo que había sido un acuerdo de la junta de gobierno local, cuando ni siquiera existía dicho organismo. Usted hasta se atreve a falsificar un documento oficial” y “saltándose las advertencias del secretario de aquel momento, y aprovecha el día en que no está para hacer esta falcatruada”.

Relevo

Para la oposición, ante estos hechos es necesario que Luis Calvo dimita, por lo que incluso la moción recoge la posibilidad de que Calvo nombre un relevo. Seijas también se dirigió al final del pleno a los otros concejales del gobierno, antes de votar la moción y en vista de que el alcalde se negó a dar cualquier tipo de explicación. “Como el alcalde no da la cara, todos vosotros seréis responsables también ahora de que esté dañando la imagen de nuestro pueblo, y de todas las consecuencias que se deriven, si la justicia dictamina que el Concello tiene responsabilidad civil” en dicho cierre.

Por su parte desde el BNG Susana Tato insistió, sin éxito, en que el regidor debía dar explicaciones porque “los vecinos y nosotros tenemos derecho a saber sobre ese proceso, son cargos muy graves”. A la sesión acudieron en torno a 20 vecinos.