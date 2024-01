Ayer comenzaban oficialmente las rebajas en el comercio local de Deza y Tabeirós-Montes. Si bien normalmente la primera jornada de venta en estos saldos es el día 7, al caer en domingo los establecimientos de la zona optaron por posponerlo un día más y empezar el lunes, negándose así a seguir la corriente a las grandes superficies comerciales, que sí abrieron sus puertas en el día de descanso.

De este modo, a lo largo de la mañana se cerraban ya las primeras ventas con descuento. En A Estrada, tanto Calzados A Esquina como Thebes Moda aseguraron que ya se podía ver movimiento de clientes que se acercaban a ojear los nuevos precios tras la rebaja, con la esperanza de encontrar alguna ganga. Sin embargo, en Lalín y Silleda la mañana transcurría tranquila. Meritxell Silva, de Colorín Colorado y C&C Young Trend, en la capital dezana, habló de “cambios, cambios y más cambios”, pero poca venta. Declaraciones a las que se sumaban desde Decores Silleda, donde puntualizaban: “Nuestra situación es diferente a la de comercios de moda y complementos, por ejemplo, la gente no se guía tanto por las rebajas para venir a comprar cosas de casa o decoración”.

En lo que sí están de acuerdo los comercios de ambas comarcas es en el porcentaje de la rebaja. En Calzados A Esquina señalan que este depende del producto: “Si es algo que va a volver para la próxima temporada le ponemos un 10 o un 20%, si son cosas que queremos sacar, o pares sueltos, puede llegar al 60%”. Lo mismo ocurre en Thebes Moda, donde los descuentos rondan, por lo general, el 20 o el 30%”, aunque algunas prendas puntuales pueden estar más rebajadas. En este sentido, Meritxell Silva sostiene que lo normal son descuentos en torno al 30% y que si son mucho más superiores, “es porque la prenda es de otras temporadas”.

Lo siguiente en lo que coinciden los responsables de A Esquina, Thebes, Colorín Colorado y Decores es en que esta ha sido una buena temporada. En el caso de los establecimientos de venta de calzado y ropa, el mal tiempo ha sido crucial a la hora de ayudar a levantar las ventas, por lo que no hay exceso de stock del que deshacerse en esta época de saldos. Además, la campaña de Navidad también dejó buen sabor de boca, lo que ha resultado un alivio en el caso de comercios como el de Silva, que hasta el Black Friday – incluido– no auguraba un buen ejercicio.

Así pues, las rebajas estarán disponibles hasta finales de febrero, como todos los años, aunque algunos establecimientos, como Calzados A Esquina, las estirará hasta el cambio de escaparate con la temporada de primavera, que puede ocurrir en marzo o abril.

Por último, los comerciantes entrevistados concuerdan que tácticas de las grandes superficies comerciales como la de abrir el domingo, o las compras por internet, no les perjudican más de lo que ya lo hacen todo el año. “El que quiere comprar en el comercio local lo hace” sentencia Meritxell Silva.

Cambios y devoluciones después de Reyes

Si bien es cierto que los comercios de la zona pudieron las primeras ventas de estas rebajas 2024 en la misma mañana de este lunes, otra importante parte del movimiento que se generaba en los establecimientos tenía que ver con un motivo menos alegre– las devoluciones y los cambios. Después de las visitas de Papá Noel y los Reyes Magos, muchos tenían la vista puesta en esta semana para cambiar algunos de los regalos que no les entraban por el ojo o no les sentaban bien, aprovechando así los descuentos para sacar el máximo rendimiento a lo invertido en el obsequio original. Esto supone que en realidad las ventas de estos días no necesariamente se suman a las ganancias. En esta línea, la mayor parte de los comercios locales no devuelven el dinero, sino que realizan vales sin fecha de caducidad para que esa venta no desaparezca, sino que se canjee por otro producto. Con todo, hay excepciones, como Thebes Moda, donde sí devuelven el importe de la compra, además de realizar los vales.