Tener una caldera es un suplicio para muchos vecinos de Silleda, que ven como los aparatos se estropean irremisiblemente cada cierto tiempo. Técnicos de distintos servicios oficiales y fontaneros locales coinciden en asegurar a los afectados que el problema está en el agua de la traída municipal, que arrastra partículas diminutas que acaban por tupir los intercambiadores.

La problemática lleva años de boca en boca, con comunidades enteras afectadas, pero en los últimos días se ha abierto un debate público en la localidad. Fue a raíz de que, el 1 de diciembre, una vecina expusiese su caso en el grupo de Facebook Veciños do Trasdeza para conocer el alcance real de la situación y valorar la posibilidad de organizarse como plataforma de afectados. En este tiempo, una treintena de personas ha dejado constancia ya de haber sufrido el mismo problema con idéntica justificación por parte de los profesionales que se lo solucionaron: “Es un agua con lodos y suciedad que tupe los intercambiadores”.

“Tengo una caldera de condensación nueva, colocada en 2019, y es ya la tercera vez que se avería; la última fue hace solo ocho meses, en marzo”, reza el post en cuestión, al tiempo que aclara que antes tuvo una caldera estanca durante 17 años “sin problema ninguno”. “Según los técnicos, la avería viene provocada por la calidad del agua que afecta a los filtros de la intercambiadores, tupiéndolos”, añade la mujer. “A la vista está que no es un caso aislado y que no depende de la marca de la caldera”, afirma. Considera que es importante determinar “si la culpa es del agua o si, por las características naturales de ésta, no se deben seguir instalando calderas de condensación”.

Otra persona afincada en la localidad desde 2019 dice tener el mismo problema “dos veces por año”. “Lo de la calidad del agua en Silleda sí que es un comentario recurrente entre los instaladores”, apunta otra. “Los técnicos de los servicios oficiales trabajan por toda Galicia y son ellos los que detectan y comentan esta situación con el agua de aquí”, apostilla otra más. De hecho, hay quien tiene la misma caldera instalada en el rural y, al contrario que la del piso de Silleda, funciona perfectamente.

Filtros con piedras, arena, lodos y hierbas

En una peluquería, al limpiar el filtro se lo encontraron tupido con piedrecitas, lodos y trozos de hierbas. Algo similar le pasó a un vecino de la calle Castros de Toiriz al abrir el filtro del grifo del fregadero. Allí, una comunidad optó por realizar una derrama para poner filtros en las entradas del agua de abastecimiento al edificio. Desde entonces, la situación han tenido menos problemas con las calderas, lo que interpretan como una prueba más de que “algo sucede con el agua”.

Una familia que instaló una caldera nueva en marzo dice haber tenido problemas al cabo de un mes, “y eso que tenemos filtro”. “El fontanero dijo que era del agua y el servicio municipal lo negó, cuando él mismo comprobó que el filtro estaba tupido”, sostiene.

Parches temporales

En la misma línea se pronuncia otra residente en la Avenida do Parque, a quien la caldera le dio problemas “a los dos años de colocarla”. En la revisión, el técnico le mostró una pieza completamente cubierta de lodo y le comentó “que eso no era normal y que tenía que ser del agua”. Y, como estos, otros muchos testimonios de vecinos de la capital de Trasdeza hartos de pagar por unos arreglos que saben que no son más que parches temporales.

Durante los últimos años, diferentes personas han puesto los hechos en conocimiento de las autoridades municipales, que se comprometieron a echar mano de la situación porque ya les constaban más casos. “El Concello sabe perfectamente lo que pasa con el agua, porque hay gente que fue a reclamar, pero niegan que afecte a las calderas”, comenta un vecino, al tiempo que advierte de que “ya no es que afecte a las calderas, es que si el agua no está bien tal vez acabe afectando a la salud de la gente”.

Amenazan con acciones legales a los técnicos que cuestionen la traída

El Concello de Silleda colgó ayer un comunicado en el mismo grupo vecinal de Facebook dada “la gravedad de las acusaciones que se están formulando en distintos foros en los últimos días sobre la calidad del agua de la traída y su supuesta relación con averías en calderas”. No solo defiende la calidad del servicio, sino que amenaza con acciones legales a quienes osen cuestionarla.

“El Concello de Silleda dispone a día de hoy de una de las mejores traídas de Galicia, con agua procedente de manantiales a la que se le suministra el mínimo de cloro exigido”, reza el comunicado municipal. En esta línea, subraya que el agua del abastecimiento “cumple con todos los parámetros de calidad exigidos por ley, además de superar los controles de Sanidad, que se realizan de forma rutinaria (tanto en depósitos, ETAP, grifos, red...)”.

“Ante la gravedad que supone cuestionar un servicio básico como el del abastecimiento de agua, un bien apto para el consumo humano”, desde el Concello de Silleda “se advierte de que cualquier técnico que relacione la calidad del agua con las averías en calderas u otros dispositivos electrodomésticos se enfrentará a las medidas legales que correspondan”. El tono del comunicado –y, sobre todo, su advertencia final– sorprendió ayer a los afectados, que subrayan que no van en contra de ningún servicio municipal, sino que reclaman una solución a una problemática que sí existe.