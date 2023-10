“Queremos profesionalizar la entidad tanto a la hora de competir como en las clases”

Sustituye al peruano James Sosa al frente del Club Hípico Juan Oliveira de Lalín. Su llegada a la entidad coincide con una de las mejores épocas en lo deportivo de los jinetes y amazonas que compiten defendiendo sus colores.

–¿Cuándo empieza su contacto con el Juan Oliveira de Lalín?

–La verdad es que todo fue un poco por casualidad porque mi pareja, que es el profesor del club, encontró un puesto de trabajo en el club. Después me metí en la junta directiva y lo demás se fue sucediendo como te digo un poco por pura casualidad.

–¿Conocía de antes la entidad con sede en Mouriscade?

–Sí, al Juan Oliveira ya lo conocía. Yo llevo toda la vida montando. Se puede decir que desde antes de tener uso de razón porque si te soy sincera no recuerdo cuando fue a primera vez que me subí a un caballo. Tengo que aclarar que en mi casa no había caballos ni nada parecido. Soy la primera de la familia que se dedica a los caballos.

–¿Cómo están siendo estos primeros días al frente del club?

–Tengo que asegurar que me encuentro muy bien. El Juan Oliveira es un club que tiene muchas expectativas y la gente te lo pone todo muy fácil y sencillo. Además, el hecho de que Xavier y yo seamos pareja es más sencillo todavía porque él se lo curra mucho. Todo resulta mucho más sencillo.

–¿Cuáles son sus planes más inmediatos al frente de la junta?

–Queremos profesionalizar el club un poco en el sentido de a la hora de competir y, también, en cuanto a las clases. Me refiero a ampliar la perspectiva del club. Igual añadir clases de salto porque es un mercado que aquí es cierto que no hay y puede que mucha gente esté interesada. Quiero decir que nuestra intención es abrir el mercado hacia todo esto que digo.

–¿Esperaba contar con tanta cantera en un club como este?

–Es cierto. Todas las semanas nos llama gente nueva para empezar a montar. Hay mucha afición al mundo del caballo en esta zona y es algo que debemos de aprovechar para aumentar esa cantidad de jinetes y amazonas tan jóvenes.

–¿Está el Oliveira al mismo nivel que otros clubes gallegos en cuanto al número de integrantes?

–Es cierto que en la zona de donde yo vengo, sobre todo en la Rías Baixas, hay cantidad de hípicas y mucha afición por el salto. Pero es cierto que en el Deza para los pocos clubes que te encuentras llama la atención el gran número de niños y de gente que monta a caballo.

–Además, y visto lo visto, también compiten bien en los concursos, ¿no?

–Mi pareja y yo lo hablamos nada más llegar a Mouriscade. Es muy raro que en una hípica como la del Juan Oliveira haya tantos críos con tanta proyección a la hora de competir y que monten tan bien. Normalmente, suele haber un par de ellos o tres que destacan, pero en nuestro club hay mucho niño con un gran potencial deportivo.

–La hípica siempre ha estado vinculada a las clases pudientes. ¿Cuándo finalizará ese estigma?

–A nadie se le escapa que en relación con otros deportes, el precio de las clases es más elevado porque al final hay que tener en cuenta de que estamos contando con un animal que come cada día y conlleva un gasto. Tengo que aclarar que mucha más gente de lo que pueda parecer se puede permitir dedicarse a los caballos. Tampoco hace falta contar con un alto nivel adquisitivo para practicar la hípica.

–¿Cómo ha sido recibida por parte de los socios del club?

–Hemos podido hablar con todo el mundo y nos congratula saber que están muy receptivos a todo lo que estamos proponiendo y, como te comentaba, también gracias a ellos es bastante fácil poder empezar a dirigir la entidad.

–¿Tienen previsto hacer divulgación de este deporte entre los colegios de la comarca dezana?

–Por supuesto. Eso es algo que tenemos visualizado para poder llegar al mayor número de niños posible porque al final en un club hípico se enseñan un montón de cosas positivas como es la responsabilidad de cuidar de un animal como es el caballo y otras cuestiones como el trabajo en equipo y su importancia en este tipo de actividad.

–¿Y fomentar la competencia?

–En eso tenemos claro que hay prioridades. Quiero decir que entre nuestros objetivos queremos que aparezca el buen ambiente dentro de todos los miembros del club, aunque después tengan que competir entre ellos en las pruebas que participen. Un equipo sólo puede mejorar si todos sus miembros se apoyan entre ellos. Al final, esto tiene que ser mano con mano para poder seguir siendo un club que siempre aspire al podio como hasta ahora.

–¿Cómo explica que sean las niñas mayoría en el Juan Oliveira?

–La verdad es que no te puedo dar una razón para explicarlo. No te sé decir, pero sí que es cierto que hay un montón de amazonas con nosotros desde siempre. Esto pasa también a nivel nacional e internacional. Se puede decir que en el caballo las mujeres somos mayoría.

–James Sosa aseguró al dejar la directiva del Juan Oliveira de Lalín haber dejado las cuentas saneadas. ¿Ha sido así efectivamente?

–Sin duda. Está todo correcto. James también fue de los que nos facilitó mucho el trabajo para poder llegar a tomar las riendas del club porque te puedes imaginar que para dos personas de fuera no era nada sencillo a priori hacerse con el mando de la entidad. Así da gusto poder empezar con un nuevo reto como es el de intentar conseguir que el Club Hípico Juan Oliveira de Lalín sea todavía más importante de lo que está siendo hoy en día.