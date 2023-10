El TSXG estudia si decreta la paralización cautelar del eólico que afecta a la Rapa

Después de mucho tiempo de advertencia, reivindicación y preocupación, la asociación Rapa das Bestas de Sabucedo se mantiene a la espera de la decisión que adopte el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en relación a su recurso contra la autorización del parque eólico Campo das Rosas, un visto bueno que la Xunta acompañó –para mayor disgusto del colectivo que promueve esta ancestral Fiesta de Interés Turístico Internacional– ya con la declaración de utilidad pública. Este aspecto permitiría que la empresa promotora de estas instalaciones pudiese iniciar las obras, cuestión que motivó la petición de la suspensión cautelar ante el alto tribunal gallego. Como parte interesada, Rapa das Bestas ha podido saber que el TSXG admitió a trámite su recurso y resolvió realizar una pieza separada en el procedimiento al objeto de determinar si decreta una paralización cautelar del parque eólico que más afectaría al hábitat de la cabaña de O Santo y, en consecuencia, a la propia Rapa.

Aunque cabe esperar que esta resolución no se demore mucho en el tiempo –habida cuenta de que esta pieza separada se centraría en la adopción de medidas cautelares–, los asesores jurídicos de Rapa das Bestas estiman que podrían ser unos dos meses. En el caso de que el TSXG acceda a esta petición, las obras no podrían arrancar en la zona prevista para este parque eólico hasta que el tribunal no resuelva sobre el fondo del asunto, es decir, sobre la autorización concedida por la Xunta.

De la mano

En estos trámites la asociación Rapa das Bestas está yendo de la mano de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega). También el Concello de A Estrada y el de Cerdedo-Cotobade caminaron juntos en la misma dirección, dirigiendo recursos al TSXG en contra de estas instalaciones de aprovechamiento de la energía eólica que se localizarían en el espacio por el que cada año se realiza la tradicional “baixa”. Tradicionalmente, los caballos atraviesan esta zona de monte después de ser reunidos en O Peón para ser conducidos a la aldea de Sabucedo para cumplir con la tradición de la Rapa.

Aunque hace tiempo que dio la voz de alarma sobre estas instalaciones, el recurso al juzgado es la última salida que tiene Rapa das Bestas –y el Concello de A Estrada– para intentar frenar el desembarco de los molinos en el hábitat de estos caballos salvajes de fama internacional.