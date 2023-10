El alcalde de Silleda, Manuel Cuiña, mantendrá el 19 de este mes una reunión con la jefa territorial de Mobilidade de A Coruña, Judit Fontela Baro, para abordar los distintos problemas detectados en la línea de autobús que conecta Santiago y Ourense y de la que es concesionaria la empresa Monbus. Ya en el pleno del pasado 28 el regidor indicó que se estaba a la espera de fijar fecha para esa reunión, en la que se trasladarán las numerosas incidencias manifestadas por los vecinos y las vecinas, así como por personas usuarias de esta línea de autobús que pasa por ser la más empleada, con diferencia, por los y las trasdezanos.

De igual modo, el alcalde entregará las 154 firmas presentadas en el Concello de Silleda y que apoyan un escrito de queja debido a los retrasos en los horarios, los solapamientos de líneas o incluso situaciones en las que el transporte no paró en las zonas establecidas. El alcalde señala que “nada más tener conocimiento de la situación, desde el gobierno municipal solicitamos una reunión con la delegación de Mobilidade en Pontevedra, pero por tratarse de la línea entre Ourense y Santiago los responsables autonómicos nos remitieron a la jefatura de A Coruña” para abordar esta situación.

A finales de agosto trascendieron esos problemas con la línea que cubre Monbus. Varios usuarios se quejaban de que en ocasiones tenían que esperar hasta 40 minutos para tomar un transporte que les condujese a Lalín, Ourense o Compostela. Ese retraso provocaba, en ocasiones, no llegar a tiempo para coger otro bus o un tren en dirección a A Coruña o a Madrid, por ejemplo. También supuso algún que otro inconveniente para las personas que deseaban visitar la playa fluvial de Pozo do Boi, en Vilatuxe, puesto que con esos retrasos debían tomar un bus que paraba no en esta aldea lalinense, sino en la de Laro, ya en Silleda, de forma que había que cubrir la distancia andando.

Web sin actualizar

Los usuarios también dejaron notar que los horarios no están actualizados en el sitio web de Monbus. A veces también ocurre que el bus no estaciona en paradas concretas cuando llega minutos antes de la hora, de modo que también perjudica a los viajeros que llegan puntuales, pero no antes de tiempo. En septiembre se puso en marcha esa campaña de recogida de firmas para acompañar el escrito. Las personas pudieron respaldarlo aportando su signatura en diversos locales.