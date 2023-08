Vecinos de Silleda remitirán un escrito al Concello de Silleda para pedir que contacte con la empresa Monbus ante los numerosos incumplimientos de horario de las líneas que figuran como activas en su página web. El escrito irá acompañado de firmas, que empezarán a recogerse en próximos días.

Los usuarios de los buses de Monbus apuntan que en varias ocasiones han tenido que esperar 20, 30 o incluso 40 minutos para desplazarse a Lalín o a Santiago, por lo que no saben si el transporte llega tan tarde a la parada o se trata de la línea siguiente. Entre los usuarios, hay jóvenes que se trasladan a Lalín para acudir a clases en los institutos, pero también durante los meses de verano suelen viajar a la capital dezana para reunirse con sus amigos o ir a la playa fluvial de Pozo do Boi, en Vilatuxe. Si el bus de Silleda llega con retraso, es muy probable (ya ha pasado alguna vez, como indican los afectados) que se pierda el bus que lleva de Lalín a Pozo do Boi y que en su lugar haya que tomar otro autobús, el que va a Pontevedra y hace parada no en Vilatuxe, sino en Laro, de nodo que el resto del trayecto debe hacerse caminando.

En otras ocasiones, estos retrasos dificultan que viajeros a Santiago lleguen a Compostela con el tiempo muy justo para poder tomar el último tren a Coruña, como indican afectados en el perfil de Facebook de Veciños do Trasdeza. Los usuarios también echan en falta que los horarios en la web estén desactualizados, o que en alguna que otra ocasión el autobús no llegue demasiado tarde, sino que ya haya pasado antes de la horaa prevista y que la persona que iba a tomarlo se quede en tierra.

Los promotores de esta campaña recalcan que la misma está al margen de cualquier color político y que pedirán la mediación del Concello de Silleda ya que el gobierno local es la representación política más inmediata de todos los vecinos y que puede presionar a la empresa para que cumpla los horarios, sobre todo en un medio, el rural, para el que este servicio resulta imprescindible. En los próximos días darán a conocer los locales donde las personas interesadas pueden firmar para respaldar el escrito.