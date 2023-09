A Estrada formaliza ante la Xunta la petición de que la Rapa das Bestas sea declarada BIC

El Concello de A Estrada formalizó este verano ante la Consellería de Cultura la petición de que la Xunta de Galicia declare la Rapa das Bestas de Sabucedo como Bien de Interés Cultural (BIC) en el apartado de bienes de carácter inmaterial. El edil Juan Constenla Carbón confirmó en la jornada de ayer que el expediente ya está presentado y que habrá que esperar ahora la decisión de la administración autonómica, si bien desde A Estrada se aguarda la resolución con optimismo, en la medida en que fue el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez quien, en 2019, lanzó el guante al Concello y a la asociación Rapa das Bestas para que emprendiesen el camino para conseguir este reconocimiento y protección pública para esta Fiesta de Interés Turístico Internacional.

El Concello dirigió a la Xunta un completo documento en el que, además de amplia información que busca sintetizar la importancia y el arraigo de la Rapa das Bestas de Sabucedo, se incorpora un reportaje fotográfico que reúne con fuerza múltiples aspectos de una tradición completamente enraizada en esta parroquia de A Estrada, que nace a partir de una leyenda y que se ha trasmitido intacta de generación a generación desde hace siglos.

El documento incluye referencias a los grabados encontrados en los montes –reflejo de la relación ancestral entre hombre y caballo en estas tierras– y a los trabajos arqueológicos que pudieron localizar y sacar a la luz la estructura de la que se cree que pudo ser la Casa das Vellas, las dos hermanas cuya decisión de donar dos caballos a San Lourenzo por el favor de verse libres de una peste dio origen a la cabaña de equinos salvajes que hoy lleva el nombre de O Santo.

Relación ancestral

“La Rapa das Bestas es la manifestación más clara que existe en Galicia de la relación ancestral entre unos animales, en este caso caballos, y los seres humanos, como ya se refleja en los grabados rupestres de cuadrúpedos con escenas de monta existentes cerca de Sabucedo”, recoge el expediente, que se refiere también a la Rapa como “testimonio de una actividad de manejo de un ecosistema, del que forman parte las bestas del monte, a través de una serie de prácticas ancestrales”.

“Es, además, una de las fiestas más antiguas de Galicia, donde los valores de autenticidad, identidad y voluntad colectiva convierten a Sabucedo, una aldea que durante el año no supera los 60 habitantes, en el centro de atención de todos los medios del país y de fuera de Galicia”, traslada el Concello, que subraya el trabajo del colectivo Rapa das Bestas como garante de la continuidad de esta tradición asumiendo, además de la organización de la fiesta, tareas durante todo el año de seguimiento y monitorización, marcaje, desparasitación y defensa de los animales ante robos, ataques, incendios y agresiones.

Amenazas

El expediente, en su apartado de conclusiones, pone también el foco en que el paisaje cultural creado a lo largo de los siglos en Sabucedo sufre en las últimas décadas múltiples amenazas. Citan entre ellos el abandono y despoblación del campo, junto a cambios de uso tradicional de los terrenos de media montaña, fruto de las repoblaciones forestales y de la instalación de parques eólicos.

“Dada la voz de alarma desde las instituciones científicas gallegas sobre el alto riesgo de desaparición de los caballos salvajes en Galicia, razón de ser de toda rapa que se celebre, se hace necesario dotar de la máxima figura de protección a esta fiesta –recordemos, declarada de Interés Turístico Internacional– como una de las más elevadas expresiones de autenticidad, identidad y voluntad colectiva de todas las que integran nuestro acervo cultural”, manifiesta el informe presentado por el Concello de A Estrada.

No se sabe con certeza cuándo el pueblo de Sabucedo comenzó a relacionarse con las “bestas”. En los petroglifos de los siglos XVIII-VIII a. C. encontrados en los montes donde viven libres los caballos de Sabucedo hay grabados en los que aparecen caballos, muchos con jinetes tratando de dominar al animal. La toponimia de la zona refleja con claridad lo arraigada que está la leyenda de As Vellas en la zona, mucha de ella vinculada al lugar en el que se habrían refugiado las dos hermanas. Se cree que la tradición oral podría estar basada en algunas de las pestes de la segunda mitad del siglo XVI.