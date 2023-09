¿Más o menos protección para el lobo?

La Comisión Europea recabará hasta el 22 de este mes datos de comunidades locales y científicos sobre la densidad de lobo, pero no en todos los territorios de la UE, sino en aquellas zonas donde este animal “no tenía una presencia histórica, al haber desaparecido hace 200 ó 300 años” y donde las medidas de protección eran muy estrictas, explica el biólogo lalinense Martiño Nercellas. Con esos datos, la UE estudiará si flexibiliza esas medidas de gestión, ya que en algunas zonas donde ahora sí hay manadas por esas políticas conservacionistas (incluida la prohibición de su caza) se están dando conflictos con ganaderos, por ataques a sus rebaños.

La noticia de esta posible flexibilización saltó ayer a los medios y va afectar a regiones de Francia o Alemania, donde los lobos recolonizaron áreas que antaño eran zonas ganaderas pero que ahora carecen de manejos preventivos o de cuidado del ganado. Pero esta recomendación de la UE no afectará a España. La Directiva de Hábitats contempla en su anexo IV medidas más conservacionistas, a las que se acogieron esos países que ahora revisarán su censo de lobos, y en el V, al que se acoge España, medidas de gestión que no prohíben la caza, sino que sería el último recurso si las demás medidas no funcionasen.

Nercellas recuerda que hace un par de años comenzó en nuestro país un proceso para incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), después de que desde Bruselas se indicase que en nuestro país había una conservación deficitaria de la especie. Fue una medida adoptada por el ejecutivo de coalición de izquierda, pero quién sabe si el PP, de estar gobernando en Madrid, habría hecho o no lo mismo. Ahora, año y medio después, aún están pendientes de desarrollar todas las medidas que conlleva esa inclusión en el Lespre: aprobar una estrategia de conservación que ratifiquen todas las comunidades autónomas para optar a fondos con los que hacer frente a los daños en el ganado, y que supondrían reservar cada año mas de 20 millones de euros para medidas de prevención y daños. La cuantía se repartiría entre las comunidades autónomas en base a su número de lobos.

Entre 200 y 300 bajas al año

Esta cuestión siempre viene rodeada de enfrentamiento político. Hubo cuatro comunidades autónomas (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León) que mostraron su rechazo a ratificar esa estrategia de protección del lobo. Ahora mismo, Galicia está cubriendo con fondos propios los daños al ganado, cuando podría optar a ayudas más grandes, en concreto 4 millones, que revertirían en las granjas afectadas.

Nercellas calcula que los estragos que puede causar el lobo en la ganadería dezana rondan los 20.000 euros anuales. Recuerda que la Xunta difundió a finales del año pasado un informe, según el que en la comunidad viven 93 manadas. “Figuran las que ya había, lo que demuestra que hay una población estable, con el mismo número de lobos de hace 30 años”. ¿Por qué no aumenta su población? Porque cada año en Galicia mueren en torno a 200 ó 300 lobos, más o menos los mismos que nacen, porque “las medidas de protección son muy deficientes. Casi ningún cachorro llega al año de vida”, al ser animales tremendamente curiosos que terminan atropellados. O en lazos, que por lo visto han aumentado en la comarca dezana. El veneno es otro de los métodos ilegales de control de esta especie que, por lo demás, tiene también un papel ecológico y ecosistémico, ya que “es uno de los reguladores naturales para controlar la expansión de la brucelosis y de la tuberculosis bovina”, recuerda Nercellas, que a título personal aportará a la Comisión Europea un escrito sobre la situación del lobo en Galicia, los recursos invertidos en los últimos 20 años y dónde han fallado las políticas.

No es una amenaza para la seguridad humana

El biólogo apunta, además, que el lobo no supone una amenaza para la seguridad humana: desde los años 50 se ha constatado un ataque en Ourense y otro en Vimianzo. Y pone como ejemplo que la población está estancada en España con el hecho de que entran a Cataluña y Aragón lobos italianos, a través de Francia, pero no lobos ibéricos desde Palencia o desde Valladolid.La especie ya está extinguida en Andalucía.

UPA urge la convocatoria de la Mesa del Lobo

El secretario de Ganadería de la Unión de Pequeños Agricultores, Román Santalla, nos remite al comunicado que ayer difundió UPA en su sitio web, al conocer la decisión de la Comisión Europea. En este comunicado, el propio Santalla valora de forma positiva “esta toma de conciencia” del Ejecutivo europeo sobre este grave problema, que causa millones de euros en pérdidas a los ganaderos españoles cada año y sobre el que las acciones del Gobierno español no han contribuido a su resolución. “Esta respuesta europea, aunque tarde, demuestra que la expansión de un gran carnívoro depredador, como es el lobo, genera problemas a la población rural que no deben ignorarse.

Impacto en las granjas extensivas

Los datos de población de lobo pueden remitirse al correo electrónico EC-WOLF-DATA-COLLECTION@ec.europa.eu). En este sentido, la Unión de Pequeños Agricultores ya está preparando su comunicación a la UE, en la que explicará los problemas que causa la expansión del lobo a las explotaciones ganaderas familiares, especialmente las extensivas y semi-extensivas. UPA, además, pide “reflexión” al gobierno estatal, de modo que “esta acción europea haga tomar conciencia del problema al Gobierno español, cuya última decisión fue la protección total del lobo, ignorando las demandas de la comunidad ganadera”.

Los ganaderos siguen asegurando que, para exista convivencia entre ellos y el lobo debe existir un control poblacional, unas indemnizaciones justas e igualitarias y unas ayudas a la prevención de los ataques que, aunque previstas en los Presupuestos Generales del Estado, aún no están llegando a los ganaderos adecuadamente. UPA ha reclamado al Gobierno español la convocatoria de la Mesa del Lobo, con la participación de las organizaciones de ganaderos y las comunidades autónomas, para tomar decisiones que ayuden a la resolución definitiva de este conflicto.

Manadas en Vilatuxe, Alperiz y O Carrio

Semanas atrás aparecía el cadáver de una oveja devorada en Rodeiro, y el de un ternero en montes de Maceira. Son ataques que se atribuyen al lobo, del que al menos hay ya tres pequeñas manadas asentadas en Lalín: en Vilatuxe, en Alperiz y en O Carrio, como explica el presidente de la Sociedade de Caza e Pesca de Lalín, José Luis Montoto. Sobre el papel depredador del lobo la caza mayor, Montoto tiene sus dudas. “En la zona de O Courel, en Lugo hay varias manadas de lobos y, sin embargo, las piaras de jabalí siguen campando a sus anchas. Es posible que el lobo ataque a dos o tres jabatos, pero no va a enfrentarse a una pirara de jabalíes porque este animal sabe defenderse muy bien”, explica.

Montoto alerta de que si las manadas aumentan en número, el lobo “va a a buscar qué comer, aunque cace corzos y jabalíes. Y si aumentan los daños en ganaderías de vacas, ovejas o caballos, es posible que los ganaderos opten por buscar sus propias soluciones”, lamenta. Apunta que la especie incluso puede llegar a matar canes.