Las fuerzas y los ánimos ya empiezan a flaquear en 'Supervivientes'. Los concursantes llevan más de dos meses en Honduras y la necesidad de noticias del exterior ya empiezan a pesar. A los problemas del hambre y los escasos recursos con los que viven, suman la nostalgia por no tener información sobre su familia.

El programa está llevando a varios familiares hasta Honduras para que le den a los concursantes ese chute de energía que necesitan para aguantar hasta el final, pero no todos lo están recibiendo. Javier Ungría lleva sin saber nada de los suyos desde que recibió un mensaje de su hija con motivo del Día del Padre y eso ya le empieza a pesar.

El ex de Elena Tablada está nominado una semana más, pero a diferencia de otras ocasiones, parece estar dispuesto a tirar la toalla por las conversaciones que ha tenido en los últimos días con su compañero Rubén Torres. "Llevo unos días con la cabeza en Madrid. No es por la nominación, es un tema personal", le confesó a su compañero.

"Pienso que hay bastantes cosas que están pasando en mi vida allí que si estoy yo es mejor", aseguró aunque ha dejado claro que no le gustaría rendirse. "Yo estoy bien y contento con estar aquí pero es verdad que el tiempo pasa. Han pasado 10 semanas y me preocupa pensar ciertas cosas que requieren de mi presencia, igual no"

"Se están cociendo cosas para mi vida y para el futuro de mi hija", terminó diciendo dejando claro el motivo de su bajón anímico. De hecho no le importaría ser el expulsado esta semana. "En el fondo no me vendría mal. Llevo unos días así porque lo estoy pensando demasiado", expresó.

Habrá que esperar para conocer si finalmente la audiencia decide expulsarle esta noche o si finalmente se queda y consigue aguantar en el concurso.