Antes de que el alba anuncie que ha llegado la hora, Sabucedo se reserva un tiempo para el honor. La víspera de subir al monte para ir en procura de los caballos salvajes que perpetúan la secular Rapa das Bestas, el curro acoge desde hace doce años una gala en la que los aloitadores que pisan la arena ni siquiera se despeinan, aunque eso no significa que no hayan sudado la camiseta para defender esta ancestral tradición. La asociación que preside Paulo Vicente Monteagudo quiso honrar ayer con este reconocimiento a Sara Monteagudo, al equipo de la película As Bestas y al periodista Alberto Rey Basteiro. Todos ellos son ya “aloitadores de honra”, por haber peleado, a su manera y con sus propias armas, en favor de esta Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La Gala na honra dos aloitadores sirvió para hacer entrega de estos reconocimientos y, también, para presentar el tráiler del documental Rapa, dirigido por Alejandro Enríquez. La pieza, de la productora Mondotropo, se estrenará el próximo mes de octubre. Rapa das Bestas define a la vecina de Sabucedo Sara Monteagudo como “una filla do vento, libre, independiente, generosa, sin barreras, sin filtros, todo corazón, todo amistad y todo generosidad”. “Lleva el nombre de Sabucedo y de la Rapa das Bestas por bandera, pese a que nunca tuvo un caballo, demostrando que el corazón manda más que la propiedad”, destacan. El actor Pepo Suevos fue el encargado de recoger el reconocimiento brindado por este colectivo estradense al equipo de la premiada As Bestas, la película dirigida por Rodrigo Sorogoyen, al que Rapa das Bestas quiso agradecer públicamente “su inmensa empatía con el pueblo de Sabucedo”, escenificada en prime time y durante su minuto de gloria al recoger el premio en la Gala de los Goya. Su ya famoso discurso puso a Sabucedo “en el foco”, ayudando a “visibilizar ante millones de personas el problema que se está dando en los montes del entorno con la proyección de cuatro parques eólicos”. La gala brindó también a la asociación la oportunidad de reconocer el trabajo que lleva años desempeñando el periodista estradense Alberto Rey, que desde hace décadas asume al gestión del gabinete de prensa durante la celebración de esta fiesta, una tarea que implica atender y coordinar a más de un centenar de profesionales de la comunicación cada año. La asociación valora “su implicación, la reivindicación, la defensa y el trabajo por la supervivencia y la correcta difusión de la tradición”. Hoy es día de “baixa” en Sabucedo. A las 06.30 horas está programada la tradicional misa en honor al patrón de Sabucedo, San Lourenzo. Media hora después, vecinos y visitantes formarán una gran comitiva para partir, desde O Celeiro, hacia los montes que habitan los caballos de O Santo. Las labores de reunión de las manadas se prolongarán durante toda la mañana y primeras horas de la tarde. Tras reunirlas en O Peón, serán conducidas hacia el cierre de O Castelo, donde pasarán la noche. De regreso a la aldea, será momento de fiesta. A las 20.00 habrá pasacalles con el grupo A Tralha de Terra de Montes. A las 20.30 está prevista la inauguración de una exposición itinerante en el curro viejo titulada A Rapa das Bestas de Sabucedo nas artes, que reúne escultura, pintura, fotografía, artes escénicas y audiovisuales, música, grabado, literatura, moda y artesanía. Hoy quedará disponible para visitas hasta las 22.30. Mañana y el domingo estará abierta de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.30 horas. La noche será hoy para el Festival Rapasons, con Sheila Patricia, Balkan Bomba, Brincadelia Troupe y Funkiwis. Será a partir de las 23.00 horas. Las previsiones meteorológicas no semejan, a priori, un obstáculo para las labores de subida al monte y reunión de las manadas. Los de Sabucedo subrayan siempre que la niebla es, en estas tareas, el principal enemigo. En la lucha Rapa das Bestas hizo ayer uso de sus redes sociales para, como asociación, pedir ayuda para afrontar los juicios contra parques eólicos que se instalarían en montes que son hábitat de sus caballos. “Estamos aquí para hacer una llamada de ayuda: para que ayudéis a Adega a conseguir fondos para ir a juicio contra Portovidros, Touriñán III-II y Campo das Rosas. Queremos nuestras bestas y nuestro pueblo libres de eólicos. Por una transición justa y sostenible, ti podes paralos!”, expresaron.