Los líderes de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, y de PSOE, Alba Forno, comparecieron ayer juntos para anunciar que solo un edil de cada partido acudirá al pleno extraordinario de mañana en el que el gobierno sacará adelante dos acuerdos: la compra de terrenos para la Gran Praza y la Relación de Postos de Traballo (RPT) municipal. Cada partido enviará a la sesión a un edil para, con su presencia, poder argumentar un posible recurso contencioso administrativo contra los acuerdos allí aprobados.

“No estamos dispuestos a tragar con todo”, proclamó Cuíña, quien desautoriza la estrategia del gobierno de sacar adelante dos cuestiones de calado a un par de días del inicio de la campaña, al tiempo que percibe en esta decisión “la debilidad y el nerviosismo” del ejecutivo de José Crespo. De momento solo están convocadas las comisiones informativas de un pleno extraordinario que, a juicio de Cuíña, existen serias dudas legales sobre su celebración y por eso solicitarán un informe del secretario municipal. “Se está vulnerado el límite de la legalidad democrática”, remarcó. Sobre los terrenos de la Gran Praza dijo que la situación actual no varía de la de tiempo atrás y el gobierno solo tiene un acuerdo verbal de una mayoría de los propietarios, pero la compra no fue formalizada, a pesar de las “presiones” ejercidas sobre los dueños reacios a entrar en esta operación. Y además recordó que el alcalde dijo en su momento que la parte proporcional de los terrenos con la que no se lograse un acuerdo recurriría a la expropiación como vía para tener la totalidad de los bienes. Conviene recordar que son dos casas antiguas de Praza da Igrexa y otro fragmento de terreno cuyos dueños son distintos de los de los que ostentan la propiedad de los dos inmuebles antes mencionados.

Sobre la RPT dijo que el tiempo le acabó dando la razón cuando, apoyándose en aseveraciones de la interventora Marta Oviedo, aseguró que la regularización del plantel costaría un millón de euros y Crespo rebajó esta cifra hasta los 100.000 euros. Para rematar incidió en que estos acuerdos plenarios comprometen más si cabe la situación económica de un concello con 11 millones de deuda bancaria “y que solo tiene un responsable: el PP”.

"Pago de favores políticos"

Forno cuestionó la celeridad con la que se convocó un pleno que debería esperar al siguiente mandato y que otorga a los grupos de la oposición un ínfimo margen para estudiar la amplia documentación de los dos puntos del orden del día. En relación a la Gran Praza indicó que solo existía un informe técnico que cifró hace más de un mes en 2,5 millones el valor de las propiedades y que el resto de fueron realizados el pasado viernes. “Estamos a favor de ganar espacios urbanos para las personas, pero siempre teniendo en cuenta la sostenibilidad económica. Esta convocatoria plenaria es extrema e imprudente”, calificó. Como había indicado poco antes Rafael Cuíña, la socialista apuntó que este pleno solo responde a una estrategia electoral del PP con la que pretende “pagar favores políticos”, sobre todo con una RPT que beneficia sobre todo a aquellos empleados municipales afines con el Partido Popular. Por eso tanto Compromiso como PSOE analizarán en profundidad esta sesión extraordinaria con el objetivo último y único de dejar sin validez los acuerdos que allí se tomen.

Forno también se pronunció sobre el documento que organiza los cuadros de personal y aseveró que su aprobación puede suponer un ejercicio de temeridad debido a los posibles recursos o que en la documentación de Secretaría se reflejan cuestiones preocupantes en una RPT “sobre la que se dice que le falta trabajo de campo, hay informes sin firmar o algunas de las retribuciones están sin justificar”. La imagen de ayer de Cuíña y Forno mostró la sintonía existente entre estas dos fuerzas.

Vilariño tilda “escandalosa” la convocatoria

El BNG también valoró ayer la convocatoria del pleno. En un comunicado, la organización liderada por Francisco Vilariño tacha de “escándalo” que se celebre esta sesión 24 horas antes del inicio de la campaña. El candidato dice que el PP “pretende dejar atadas dos cacicadas de las suyas” que tendrán un coste para los ciudadanos. Así, cifra en 300.000 euros al año el aumento del gasto del personal que supondrá una RPT “que hace dos paquetes de trabajadores: los amigos, a los que les sube” y a los demás pretende bajarles las retribuciones. “Le entró ahora la prisa que no tuvo en cuatro años en querer aprobar la compra de los inmuebles de esta gran estafa que supondrá 2,5 millones de gastos”, apuntó sobre la Gran Praza. “El PP quiere dejar favores pagados a sus amigos en el tiempo de descuento del mandato y además a costa del dinero de los vecinos de Lalín”, sentenció Vilariño.