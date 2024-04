Las citas de 'First Dates' dan mucho de sí. A lo largo de los siete años que el programa lleva en antena se ha visto de todo. Hay quien consiguió encontrar el amor, el que se llevó a casa un amigo o el que vivió una experiencia traumática. También se ha visto como algunos abandonaban a sus citas incluso antes de que empezaran, pero lo que nunca se vio fue una trifulca entre dos comensales. Aunque sí ocurrió.

Así lo desveló el propio Carlos Sobera. El presentador de 'First Dates' destapó en una entrevista en la 'SER' de Cataluña, cuál fue la cita de 'First Dates' que nunca llegaron a emitir. ''La peor cita fue entre dos chicos, uno era del PP y otro era podemita. Fue extraordinario, no se pudo emitir, no fue posible. ¡Imagínate lo que pasó!", comenzó diciendo.

''Primero llegó el chico del PP, que era muy educado. Pero el chico que votaba a Podemos, lo digo así porque es así, eh, no quiero con esto decir políticamente nada, había dejado claro que no quería ligar ni casarse ni acostarse con alguien que fuera del Partido Popular''.

''Yo dije que había que decírselo desde el primer momento y cuando se enteró montó en cólera. Y a partir de ahí fue absolutamente indomable la situación. Era irreconducible. Entonces les dije que lo mejor era que cada uno se fuera a su casa y que se apuntaran a Tinder o algo porque estaba claro que aquí no iba a salir nada bueno'', confesó el presentador.

@sercatalunya 🗣️ "Un noi del Partit Popular i un de Podemos. Quan el de Podemos es va assabentar que el seu acompanyant era del PP va entrar en colera i la situació va ser indomable". ❤️❌ Carlos Sobera explica quina va ser, per a ell, la pitjor cita de @firstdates_tv. 🖇️https://youtube.com/watch?v=4aw5NsoNybo ♬ sonido original - SER Catalunya

''La política a veces tiene esto, que nos radicalizamos, pero para conocerse, cenar o tomar algo tampoco tiene que influir tanto. Igual hasta luego te sorprende lo que sucede", reflexionó Carlos Sobera.